癌症精準醫療時代　台灣資通訊結合生醫產業強化競爭力

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2000年以前，癌症治療處於「化學治療」時代，楊泮池博士表示，以肺癌為例，不管選擇何種化療藥物，治療有效情形約2-3成，且當時皆用西方人標準劑量，但東方人的體型、基因、代謝機制都不同，因此化療副作用層出不窮。
直到2004年，因發現肺癌重要的突變基因，治療上只要透過藥物，精準地將突變基因途徑關掉，腫瘤細胞就會死亡，療效從原來2-3成進展至7-8成，更能藉此預測患者預後，開始進入「精準治療」時代。而現今精準醫療的發展，從疾病治療更拓展至個人化精準醫療，亦開始走向「精準健康」，乃以基因定序、標靶藥物、細胞療法等手段，達到精準治療、早期檢測、預防和保健，甚至推動全年齡層皆健康的概念。
精準醫療時代關鍵：以全方位達到精準預防、診斷及治療效果
基因定序能助民眾檢測發病風險，楊泮池博士表示，「等到發病再治療，完全治癒的機會低，病人會受苦，所有疾病的治療要『往前』部署，要在疾病可以治癒時就能早期診斷，更重要的是，當你還沒發病，就要知道哪些病的風險高，以避免發病。應從精準治療，走到及早精準診斷，再來發展精準預防。」
患者可藉次世代基因定序（Next Generation Sequencing, NGS）找到突變基因，根據不同基因與體質調整藥物，達到併發症最少、療效最好的目標，這項科技是成功進入精準醫療時代的關鍵之一。楊泮池博士表示，世界各國也逐步規畫將NGS納入醫療保險，例如美國精準醫學倡議（Precision Medicine Initiative, PMI），英國10萬基因體計畫（100,000 Genomes Project）、法國的基因體醫學2025（Genomic Medicine 2025）等，而日、韓亦以部分負擔方式，將特定NGS檢測納入給付，台灣健保僅給付單一基因檢測，若使用全面的NGS，可一次找出50-60個重要且有對應用藥的致癌基因，希冀未來能將NGS納入健保。
台灣挾資通訊優勢 強勢助攻醫療國際競爭力
為讓患者得到更多癌症精準醫療，各國紛紛投入智慧醫療，楊泮池博士表示，2018年美國國家衛生研究院以PMI作為框架，提出「All of Us」計畫，建立生物資訊資料庫；英國健保署為10萬名癌症患者進行全基因定序，並整合大量研究資料，成世上第一個提供基因組醫學的體系。反觀台灣，亦擁有資通訊優勢，政府與產業界合作，於2012年建置台灣人體生物資料庫（Taiwan Biobank），目前已收案近16萬，提供國內外學研與產業分析應用，奠定基因體研究基礎，以規劃疾病成因分析與治療基準。
楊泮池博士認為台灣極具優勢，基因定序檢測所用的晶片是台灣研發代工製造，且Taiwan Biobank與國家高速網路與計算中心合作，再搭配健保資料庫、國健署癌症登記資料等國家資源，研究人員更便於進行分析，並結合醫療與生技能量，整合產官學研醫，同時培養人才，並以APP、穿戴式手環等親民的數位工具，為國人量身訂製疾病預測模式，有機會讓各年齡層族群都很健康，而因應現代少子化，若各年齡都健康，未來才有足夠競爭力站上國際。
產業需靠政府扶植，才能將產官學研醫進一步結合，楊泮池博士表示，立法院去年底三讀通過「生技醫藥產業發展條例」，包括細胞治療、免疫治療、人工智慧、數位醫療等，納入產業適用範圍，提供落日延長、租稅減免等優惠，以新的條例獎勵產業持續向前邁進。另外，達到落地應用，是發展生技產業的關鍵之一，「自己要先用，未來才能走得出去。」楊泮池博士說，鼓勵醫療院落地使用國產生技醫藥產品與相關技術，從前端生產照顧到後端應用，以強化國際競爭力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53220
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