起價800萬歐元的Bugatti Centodieci，完成超過50,000公里測試！

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2019年，Bugatti在園石灘經典車展中，發表了以Chiron所衍生的Centodieci，為的就是向EB110致敬，僅限量生產10台，基本建議售價就是800萬歐元起，十分驚人。 為確保即將投產交車的Centodieci都符合量產的耐用標準，Bugatti幾個月以來帶著原型車跑遍世界各地，進行最後的各項行駛測試，測試包括了各種道路賽道，日前Centodieci自義大利返回法國總部十，累積行駛里程超過了50,000公里，對於如此等級的頂級超跑，即便在拍賣會上見到，也幾乎不會看到這樣的累積里程數，但原廠仍必須完成完整的測試。
在回到總部前，白色的Centodieci原型車便是在著名的Nardò測試中心進行測試，該中心內有著最著名的碗型跑道，長達12.6公里，是許多超跑廠用來驗證旗下產品高速行駛能力的最佳場所之一，同時還有一條6.2公里的模擬道路測試道與共70公里之各種不同鋪裝道路，幾乎所有道路會遇到的狀況都可以在此進行測試。
但在最終測試中，三位車手輪流駕駛Centodieci原型車，每天在碗型跑道上行駛超過1,200公里，且時速拉高到電子速限所設定的380km/h，車手與測試儀器得發覺任何的異音與車輛動態狀況，接著還會在不同的道路上進行溼地與乾地測試，驗證包括：加速、制動、轉向負載、轉向動態與電子輔助系統功能等，對於機件耐用度是場驚人的考驗。
當然Bugatti花這麼大的心力進行測試，無非就是得對得起那10位花超過800萬歐元的準車主們，能將經過嚴苛驗證的頂級超跑交到他們手中。在疫情影響下， Bugatti終於完成測試並將投產，若接下來完全順利，等了快兩年、訂購Centodieci的10位車主們會在2022年底前收到這輛絕世巨作。