縮小子宮肌瘤與甲狀腺腫塊　疏通肝經，調理氣血「異病同治」

我是廣告 請繼續往下閱讀
子宮肌瘤是婦科第一大瘤，平均每4人就有1人罹患，大家容易忽略的是：有子宮肌瘤的人，往往也可能有甲狀腺結節。情志影響氣機的調暢，進而引起內分泌系統的失常。長期在這樣的情況下，甲狀腺結節與子宮肌瘤，就有可能會生成。所以從發病部位看，甲狀腺和子宮均位於足厥陰肝經所過之處，當人體的肝氣鬱結不暢與肝經密切相關，而肝氣一旦鬱結，鬱結在上方部位，就會出現甲狀腺結節；而鬱結在下方部位，就形成了子宮肌瘤。或許有人覺得中醫理論太抽象，簡單來說，壓力過大，或情緒波動與內分泌失調，是造成腫塊產生的幕後凶手。
長期壓力是造成腫塊的罪魁禍首！周宗翰中醫師解釋，肝氣鬱結主要在於情緒，肝喜條達而惡抑鬱。偏偏現代女性背負著巨大壓力，可能來自於家庭、工作、感情等。壓力會影響身體賀爾蒙的運作，慢性、長期的壓力會不斷地囓食你的身心！女性就是被這種不知不覺、長期累積的壓力而造成內分泌功能異常，《黃帝內經-素問-舉痛論》：「百病皆生於氣也。」也就是說，情志影響氣機的調暢，進而引起內分泌系統的失常。長期在這樣的情況下，甲狀腺結節與子宮肌瘤，就有可能會生成。
揪禍首！甲狀腺腫與子宮肌瘤，與情緒壓力密切相關
周宗翰中醫師說明，甲狀腺腫與子宮肌瘤與情緒密切相關，女性常見的壓力症候群、失眠、動輒生氣等精神情緒問題，多半與肝經不順暢有關。中醫認為「肝主疏泄」，「疏泄」指的是疏通與宣洩，具有疏泄全身氣、血、津液，以確保其運行暢達的功能。若肝的功能失調則氣機會受阻，進而引致身體機能失調，產生腫塊體質。
中醫的治療，常常以疏通肝經為主，常使用赤芍、牡丹皮、丹蔘活血散瘀；香附、柴胡、薄荷行氣理滯；知母、梔子、黃芩、黃連清熱解毒；荊三菱、廣莪朮、炒王不留行子、夏枯花散腫軟堅。另外，使用針刺耳穴與頭皮針，也有助於經絡的疏通。
居家疏通肝經力道要剛好 按揉急脈、陰廉穴
至於平時自己在居家，應該如何疏通肝經，改善腫塊體質呢？中醫師周宗翰表示，疏通肝經有個既有效又簡單的方式，就是按揉鼠蹊部。此處有急脈以及陰廉穴，是下肢靜動脈流動的關卡，按壓此兩部位能夠促進下肢、子宮與腹腔的循環。對於內分泌系統的改善，也扮演著相當大的重要性。按揉急脈與陰廉穴時，力道不要太輕，也可以採取拍打方式，但要掌握好力道，切勿過於用力，以免造成瘀青，否則反而會造成肝經阻塞。
按揉的方向最好沿著腹股溝管的方向，有痠脹的感覺即可，每天兩到三次，每次按揉約10分鐘。
此外，也可以按壓以下3大穴位保養，達到紓解情緒壓力，以及提升腹腔及下肢循環的好處：
1.太衝穴
位置：在腳背大拇趾和第二趾結合的地方向後，腳背最高點前的凹陷處。
按法：平時用手指按揉就可以。
效果：揉太衝穴可以給心臟供血，對情緒壓抑有疏泄作用，能緩解婦科疾病引起的不適症狀。
2.陰包穴
位置：在大腿內側，膝蓋內側往上4寸，在兩肌肉的縫隙裡。
按法：每天用大拇指按揉，或是用拳頭輕敲。
效果：陰，指的是足三陰經和下腹陰部；包，包羅的意思，古文裡還跟「胞」相通，指女性生殖系統。所以，適度揉按此穴，有助治療各式婦科疾病。
3.陰廉穴
位置：鼠蹊部上方。
按法：適度按揉（要有一定的力量），也可以採取拍打方式，但要掌握好力道，不可太用力造成瘀青，反而適得其反，使肝經阻塞。
效果：幫助提升腹腔及下肢循環。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53254
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw