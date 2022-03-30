心房顫動染疫重症、死亡風險高！心臟科專家教正確護心關鍵！

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新冠病毒除了可能會造成嚴重肺炎感染、提高死亡率外，還有可能讓患者突然心跳不正常，增加「心房顫動」風險。新竹馬偕紀念醫院心臟血管內科林柏霖醫師說明，據國外研究顯示，每五至六個新冠肺炎住院的患者中，就有一個可能發生心房顫動，與正常人相比、死亡率可能提升至1.5倍；一旦重症進入加護病房、有心房顫動的死亡風險差距甚至高達五倍以上！即便是出院後，未來也有可能出現心臟、腎臟衰竭等併發症，特別是心衰竭可能高達三倍以上。
那麼心房顫動和新冠病毒有什麼關聯呢？一般認為，有可能是嚴重的發炎反應、像是心肌炎等引發心肌損傷、影響心搏傳導。例如肥胖、糖尿病以及高齡等，容易產生免疫風暴，對心臟、腎臟及肺部等造成威脅，特別是心律不整就有可能導致心房顫動！
心房顫動沒症狀難發現？配合心電圖檢查揪出威脅
林柏霖醫師表示，心房顫動是心律不整的一種，尤其當心房因為疾病或心臟肌肉出現異常，甚至是新冠病毒造成免疫問題時，將導致心房搏動出現不規則。值得注意的是，心房顫動在臨床上通常沒有症狀，很多民眾無法分辨，因此確診心房顫動需藉由心電圖，特別提醒高齡、三高等慢性病患，應定期做健康篩檢、及早揪出心臟威脅。
心房顫動治療有哪些？正確護心法則一次知
現在針對心房顫動治療，最重要的是要幫病人預防中風！因此會先針對病人過去的病史、年齡等作全面評估，選擇合適治療改善症狀。若是早期發現有機會用藥矯正心律不整、改善生活品質。不過，以往藥物治療長期使用可能會造成副作用（肝毒性、甲狀腺功能異常等），容易降低患者服藥順從性，應及早與醫師討論調整藥物。現在新的抗心律不整藥物已經有很好的發展，可有效恢復正常心律同時降低中風風險。此外，除了藥物治療，現在也有心導管射頻燒灼術、心臟節律器等能提供選擇，重要的是盡早與醫師討論合適治療！
最後，林柏霖醫師呼籲，患者愈早開始進行心律控制愈好，尤其國內疫情仍不可掉以輕心，像是有慢性病、三高病史，或曾發生心肌梗塞、中風，務必特別注意心房顫動，定期做健康檢查，才能及早發現及早治療，遵照醫囑持續治療，超前部署護心行動。
MAT-TW-2101698-1.0-03/2022
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