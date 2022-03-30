男罹腦瘤健保沒給付？每月花17萬　半生積蓄全沒了

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台灣癌症基金會執行長暨腫瘤科教授賴基銘說，自己也常面臨在治療病人時，即便有很好的治療武器，卻因健保尚未給付，病人因經濟狀況付不起而無法使用，主要因為近年來癌症治療的新藥新科技快速研發，費用高昂，財務衝擊太大，要納入健保給付相對困難，不僅通過給付的時間長，給付範圍也是嚴格限縮；而癌友付不起高費用癌藥，面臨生死抉擇的困境，有些癌友可能在等不到新藥健保給付即離開人世。
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，根據2013到2020年的資料顯示，癌症新藥從申請健保到給付生效，平均需要730天，而非癌藥為396天，給付速度遠遠落後。而2019年癌症新藥通過健保給付之適用病人涵蓋率則顯示，癌症新藥即便獲得健保給付，給付範圍也嚴格限縮，大概僅涵蓋3成癌友可即時獲得健保給付。
臺灣病友聯盟陳韋翰秘書長表示，隨著醫療需求持續擴大，健保的財務困境只會日益嚴峻，今年健保醫院總額的新醫療科技預算下降17%及擴增給付的預算也下降39%，兩者預算皆下降的現況，恐會讓現今的給付困境雪上加霜。目前仍有許多未被滿足的病友需求，都是我們不能忽視的，唯有開始改變才有機會更好的保障病友們。
設置「台灣癌症新藥多元支持基金」照護癌友兼顧健保永續蔡麗娟副執行長進一步表示，今年健保總額突破8000億大關，達8095.62億元，較去年約增加了260億元，成長率為3.32%，但回顧過去幾年健保總額的成長率大概在4~5％，然而癌症藥費每年成長幅度約10%，比健保總額的成長率高出一倍，即使去年初健保費率調漲從4.69% 至現行的5.17%，對健保財政結構仍是治標不治本，這導致健保審議得在永續經營與病友治療權益之間做出艱困的選擇。而站在以病友為中心的思維，必須更前瞻思考超高齡社會與新藥新科技快速進展的衝擊，是否有一過渡型支持機制，在救急救命的同時，減輕癌症家庭的自費負擔，提升癌症新藥的可近性。
經過三年多的研究，台灣癌症基金會與多個病友團體提出「台灣癌症新藥多元支持基金（Taiwan multi-support Cancer Drug Fund, TmCDF），並於日前向政府提交政策建言書，希冀有關單位能參採。蔡麗娟副執行長說，台灣癌症新藥多元支持基金是在全有、全無之間，於健保體制外，以額外財源支持癌症新藥的基金，融入多元參與，同時兼顧照顧經濟弱勢病友，並確保健保永續發展。
呼籲政府推動「台灣癌症新藥多元支持基金TmCDF」讓癌症新藥更可近。台灣年輕病友協會理事長潘怡伶指出，20-64歲是台灣重要的經濟勞動力，也是家庭的重要經濟支柱，提供療效更好、副作用更低的癌症新藥，改善存活期，長期穩定控制病情，讓癌友可以回到職場，回歸正常生活，是當務之急，期待未來藉TmCDF基金的設立，保障社會中堅份子的經濟生產力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53258
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