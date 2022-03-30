威爾史密斯不滿妻落髮遭調侃而揮拳　圓禿會好嗎？

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皮膚科李瑜芬醫師指出，壓力或免疫系統失調，免疫細胞攻擊自身的毛囊就可能導致落髮，不過許多患者在控制免疫疾病、調整生活作息後，並適時安排運動、舒壓，落髮問題是有機會慢慢改善的。
非疾病落髮 不經藥物治療能自行痊癒
李瑜芬醫師補充，導致落髮的原因有很多，一般非疾病導致的落髮，在等待一段時間後，毛髮進入了生長期，便會再長回來，不經由藥物治療也能自行痊癒，但如果患者是因為糖尿病、甲狀腺功能、梅毒、自體免疫問題以及貧血等導致的掉髮，就要依醫師的指示，針對病患的症狀給予治療。
圓禿即是「鬼剃頭」 好發年輕族群
而圓禿又稱為「鬼剃頭」，在頭部會出現一塊或者多塊的掉髮，此症狀好發於年經人，發生原因還不是很確定。李瑜芬醫師說明，目前認為是與壓力、免疫系統失調有關，導致淋巴球、白血球等免疫細胞攻擊了自身的毛囊，因此出現了不自然的落髮現象。
良好作息＋紓壓壓力 減少落髮機率
治療圓禿會使用類固醇的藥膏來抑制毛囊的發炎反應，狀況較嚴重者則會安排口服、注射類固醇，但如果患者掉髮處的邊緣沒有擴大，其實不安排治療也能自行痊癒。李瑜芬醫師建議，病患應養成良好的生活習慣，作息應正常，找出壓力的來源，進而調整，並安排紓壓的方式，減少再次落髮的機會。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53256
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