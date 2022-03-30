難以抗拒的矛盾與掙扎　強迫性精神官能症

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你曾經聽過有人向你抱怨如此困擾嗎？乍聽之下恐怕都會覺得不可思議，但人類的精神世界就是有這樣甚至令患者自己都有「管不住自己的腦子」的困擾。這種莫名其妙的想法衝動與重複行為很可能就是罹患所謂的「強迫性精神官能症」，也就是俗稱的「強迫症」。
臺北市立聯合醫院忠孝院區精神科主任李政勳解釋，「強迫性精神官能症」是一種以思考及行為表現障礙為主的輕型精神疾病，主要臨床表現是一種主觀上想要抗拒的思考、意念或行為，病人會不斷重覆或反芻一些自己感覺不恰當、自己不想要的意念、衝動和行為而深受其苦，而且會企圖努力用各種方式來阻止它；這些念頭、衝動和行為雖然是出自於本身，但是自己卻又覺得不合理，沒有意義，甚至荒謬，跟自我無法協調。因此罹患此症的人會極為困擾，甚且進而產生焦慮或憂鬱症狀。
強迫性人與強迫症不同 追求完美、喜歡秩序
值得注意的是，「強迫性精神官能症」並不等同於「強迫性人格」，事實上「強迫」是人類性格的一種特徵，「強迫性人格」也可稱為完美性人格或求全性人格，主要表現在對自己的控制上，它的特徵就是律己甚嚴，凡事謹慎小心，不允許有絲毫瑕疵，不需要別人監督就會自我要求，期待自己較高。表現在生活之中的是較講究整潔、愛乾淨，甚至一絲不苟，喜歡有秩序及規律的生活；做事情則力求完美，責任感很強，往往別人已經認可了，自己卻仍覺得不滿意；在人際關係上寧可別人負己而不許自己辜負別人，也不願意依賴別人；遭遇壓力時會傾向於理性與知性的思考方式，而不願意讓自己的情緒外露。
當這種性格傾向較強烈時，常會給人一種沒有彈性，不知變通的感覺。這種人當他未能達到自己給自己的要求和期待時，也容易產生羞恥感甚至罪惡感。往往也會拿要求自己的標準來要求周遭的人，因此給別人造成相當大的壓力，導致人際關係緊張。
李政勳表示，「強迫性人格」是一種很普遍的人格特徵，在我們周圍的親友同事中應該是隨處可見，他可能是一個身心健康、律己甚嚴、講求效率，事業有成而受人尊敬的人；也可能是一個僵化固執，令人覺得難以相處的人，然而「強迫性人格」絕對不是病症，不一定會演變成「強迫性精神官能症」，同樣的，罹患「強迫性精神官能症」的人也不見得就有「強迫性人格」。
強迫思考、行為明知不合理 卻無法抗拒
強迫症狀可分為強迫思考與強迫行為。強迫思考例如有些人會在關好水龍頭後，反覆地想好像沒有關緊；有的人腦海裡經常重覆出現如「重新開始」等字眼；有的人會不斷地想像家人會遭遇災禍死亡而感到害怕，但他自己也知道這是不大可能，他的擔心恐懼是多餘的；有時會毫無理由的，一看到刀子或尖銳的東西，腦海中便會不斷地湧現如「拿刀子割自己或割傷別人」的衝動；有人則是無論何時何地，在做任何事情時，腦子裡都會反覆出現一些危險或災難現場的影像。大部份患者的症狀內容是和污染及不安全有關，如上過廁所之後得反覆洗十幾次手才覺得乾淨，又如因為總會想到家裡有那些地方的門窗或瓦斯忘了沒關好，出門後必須反覆返回家中檢查三、四次以上才能放心離家等。以上的強迫性思考，患者自己也明知道是多餘、不合理、荒謬的，但是卻苦於無法阻止或抗拒它的出現，每天可能被它干擾可能甚至達數個小時以上。
至於強迫行為多數是伴隨著強迫思考而出現，但也可能成為單獨存在的症狀。患者多半是為了順應或抵消強迫思考的不斷干擾，而衍生出重覆的行為，例如他一直想到瓦斯沒關好，當然只好重覆地去檢查；或者腦中一再湧現詛咒別人的字句，使他就必須回到原先的動作或起步的地點，或者做一個儀式化的動作，例如打一下自己的嘴巴，如此患者才覺得能夠抵消剛才他的思想內容，消除焦慮不安等罪惡感。患者一開始時多半會極力抗拒，不去做如此的強迫行為，但卻會因此引發相當強烈的焦慮，直到他不得不照著此一衝動去實行，焦慮才得解除。
強迫性精神官能症不罕見 多數於25歲前出現
令人驚訝的，「強迫性精神官能症」並不是罕見的疾病，李政勳說，根據統計，全人中約有2~3%一生中可能罹患此一疾病（國內的統計數據則是0.3~0.9%），它是精神疾病診斷第四常見的（前三名分別是畏懼症、和物質濫用有關的疾病、憂鬱症）。發病平均年齡是二十歲，三分之二的患者在二十五歲以前出現症狀，三十五歲以後才發病的只佔15%；單身者患此病的機率比有結婚的人高，這可能是肇因於有這種毛病的人較難維持穩定的親蜜關係。診斷上還必需要注意與精神分裂病、畏懼症、憂鬱症或者強迫性人格違常作分別。
為什麼會得這種看起來令人匪夷所思的病呢？真正的原因和人類絕大多數的疾病的病因一樣無法確知。目前唯一可確定的是，強迫性精神官能症和其他精神疾病同樣，都是有所謂的多元病因，遺傳因素、腦傷害、腦功能異常、童年早期的成長經驗、成長過程中發展出來的人格特質、現實生活裡的心理壓力等等都可能和疾病的形成有關，而也要這許多綜合因素累積到相當的程度才會造成一個人發病。在遺傳因素方面，由家屬疾病史的研究發現，強迫性精神官能症患者的父母和兄弟姊妹也罹病的比率是5%左右；而患者的家屬中也有30~40%的人患有各種類型的精神疾病。另外有腦生理學家研究發現大腦某部份病變可導致強迫症狀；而有20%的強迫性精神官能症患者曾有腦傷的病史。
心理學家認為肛慾期受挫 為消除不安出現症狀
至於心理學方面的病因，則以心理分析學派的理論解釋最多，他們認為這些患者在前面所提到的人格發展「肛慾期」階段遭遇到重大的挫折，例如因為控制不好大小便而老是挨父母責罵，或是父母太早訓練他自己控制排便而形成了心理壓力，結果形成了所謂「肛慾期性格」，這樣的人常會關心髒與不髒的問題，也非常重視自我的控制，最怕失去自我克制的能力。這種性格也可說是人格中道德禮教的監督力量過強，對個人思想、感情與行為的善惡批判得極為苛刻，當個人與生俱來的許多慾望受到此種監督力量過於嚴苛的攻擊時，便很容易形成內在的矛盾不安。為了消除這些矛盾不安的情緒壓力，患者必需使用一些諸如轉移、抵消、反向作用等心理防衛機轉，藉以對抗這些不被接受的慾望和衝動，然而也因為這些心理防衛機轉的過度使用而使患者出現了強迫症狀。
在治療上，強迫性精神官能症需要多層面綜合的治療，現在醫學上已有既能幫助緩解強迫症狀，又兼具對抗憂鬱作用的藥物。然而還需要心理治療來幫助病患建立正確的認知，讓心裡壓抑的情緒得到適當的宣洩，幫他建立所謂的「病識感」，再加上「思考停止法」等行為治療方法，教他當強迫思考或衝動來襲時可以應用來使之停止，合併肌肉放鬆的練習，降低他的焦慮。必需注意的是強迫性精神官能症的療程通常相當頑強，無法看到立竿見影的成效。經過治療之後，約有20~30%的患者有顯著改善；40~50%的人獲得中等程度的改善；而有20~40%的人就比較悲觀，病情不變或甚至更形惡化。
一般來說，兒童或青少年就發病，對強迫思考和行為屈服的人，有憂鬱症狀的人，症狀嚴重到必需住院的人病情的恢復就比較不樂觀；至於成年期才發病，發病前有較好的社會適應與學業事業成就的人，發病時有明顯生活壓力的人治療的效果則較為樂觀。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53224
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