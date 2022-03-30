幼貓搶喝奶「小手狂互推」！貓媽出掌秒凍結：給我安靜點

當媽媽真的不容易，不僅要照顧孩子健康長大，有時還要調節孩子們之間的爭吵。日本一隻貓媽媽日前生下一窩小奶貓，這天正在餵奶時其中兩隻小貓竟然在媽媽懷裡互相推擠大打出手，逼得貓媽媽「出掌」立刻制止孩子的爭吵，表情一臉疲倦面容彷彿在說：「給我安靜一點啦！」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「Kinako」日前生下4隻小奶貓。（圖／推特帳號miikomaple）▲盡責的牠每天除了吃飯上廁所以外，幾乎都待在奶貓們身邊照顧。（圖／推特帳號miikomaple）這隻貓媽媽叫做「Kinako（きなこ）」，是一隻1歲半的異國短毛貓，日前牠剛分娩了4隻小奶貓，身為盡責的媽媽Kinako每天都認真地照顧小貓們。這天Kinako與4隻小貓正在窩裡休息，豈料其中兩隻名叫「芝麻（うごま）」以及「海帶（こんぶ）」的小貓因為都想要喝奶但是都還未睜眼，卻為了搶同一乳頭而互相推擠，雙方兩隻小手手不停揮舞「大打出手」，這時被吵得無法好好休息的Kinako只好一掌壓在兩隻幼貓的頭上，讓牠們瞬間「凍結」！▲這天Kinako與小寶寶們正在貓窩裡睡覺，沒想到……（圖／推特帳號miikomaple）▲其中兩隻名叫「芝麻」以及「海帶」的小貓因為都想要喝奶而互相推擠。（圖／推特帳號miikomaple）▲這個舉動驚醒了Kinako。（圖／推特帳號miikomaple）▲Kinako：（出掌）老娘我很愛睏，你們都給我安靜一點！（圖／推特帳號miikomaple）幼貓們的「喝奶爭奪戰」影片分享才短短幾天，就已吸引超過5.8萬名網友按讚，許多網友都笑說：「好可愛的小手手」、「互相推擠也太萌了」、「貓媽媽表示心累」、「為什麼要搶同一個乳頭，明明有8個」、「果然是媽媽，一掌就制止了戰爭」、「從小就為了喝奶而戰鬥，長大一定是吃貨」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）愛躲書包！白貓姊妹長大卻「卡住露屁屁」 網：鴕鳥躲？奴才忙烹飪中！網見「特等席毛毛背後靈」笑：太沉重了房東要求交貓咪照片！媽超苦惱 網一看笑：選最怪無誤