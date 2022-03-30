57歲男罹膀胱腺癌「拿掉膀胱」 達文西手術用「它」重造

我是廣告 請繼續往下閱讀
台北慈濟醫院泌尿科游智欽醫師表示，最常見的膀胱癌是泌尿上皮癌，金屬染劑、含砷的地下水是誘發的主要原因，抽菸亦會增加四倍罹癌風險；而柯先生所罹患的膀胱腺癌，發生原因不明，但以膀胱癌來說，不論組織為何種型態，局部肌肉侵犯性膀胱癌的治療標準就是切除整個膀胱，以免發生癌細胞殘存的情形。
侵犯性膀胱癌 根除手術為主
游智欽醫師解釋，侵犯性膀胱癌代表至少是第二期的癌症，極少部分病人適合部分切除，主要還是以根除手術為主。除了根除手術，侵犯性膀胱癌在較早期或是身體狀況極差的病人也可以選擇電療加化療治療，但此類病患仍有1/3會因癌細胞控制不佳擴散，最後還是需要手術。
新膀胱重建 易產生漏尿、沾黏問題
膀胱與周邊淋巴完整切除後，泌尿科醫師會截取部分小腸，剖開塑成球形，縫到原本膀胱的位置上，取代原有的膀胱功能，就是所謂新膀胱重建。游智欽醫師指出，尿道跟新膀胱的接口極小，所以用傳統方式重建考驗醫師眼力，腹腔鏡方式則是考驗技術，要是沒縫好，兩者都可能在術後漏尿或因沾黏造成尿道狹窄、發炎。
達文西手術系統 減輕疼痛、恢復快
為避免上述問題，游智欽醫師選擇達文西手術系統，先在腹腔周圍開六個微創小洞，伸入器械進行膀胱與淋巴切除手術，再於下腹開一個六公分切口，取出檢體（膀胱、淋巴），最後縫上用小腸做的新膀胱；這種做法不但出血量較傳統手術減少了一半以上，疼痛感與術後併發症也大幅降低，有助於術後恢復。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53228
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw