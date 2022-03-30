五倍券最猛加碼10倍！2000元只領到3/30 網驚：差點忘了
五倍券晚鳥優惠最猛加碼的「桃園好事乘雙券」，超大方祭出200元直接翻10倍、放大變2000元，兌換日期只到3/30今天為止！中籤的民眾已於手機簡訊收到中籤通知與中籤序號，或可自行於「桃園好事乘雙券」官網輸入身分證號碼／居留證號查詢抽籤結果，幸運兒能以200元紙本振興五倍券，直接兌換2000元桃園好市乘雙券！還沒查詢中獎或領用的民眾，趕快確認中獎結果後，手刀前往全台7-11門市ibon機台兌換取券，今（30）日領取，使用期限到4/30止，錯過真的虧大了！
桃園市長鄭文燦宣布推出的「桃園好事乘雙券」，堪稱最猛加碼讓全民嗨翻，提醒中籤的1萬名幸運兒，兌換日期只到3/30今天為止！使用期限到4/30止。以下再次提醒領用2000元懶人包。
查詢「桃園好事乘雙券」中籤結果
「桃園好事乘雙券」去年底第一波活動截止，取券率將近8成，並達近7成已完成兌付；成效頗豐便再加碼1萬份「桃園好事乘雙券」於今天抽籤，兌換日期為3/15至3/30，中籤的民眾會陸續於手機簡訊收到中籤通知與中籤序號，或可自行於「桃園好事乘雙券」官網輸入身分證號碼／居留證號查詢抽籤結果。
得獎者可以200元紙本振興五倍券，兌換100元面額5張、500元面額3張，共2000元的桃園好市乘雙券，逾期未兌換的話就取消資格，有登記的民眾記得盡快確認領取，加碼讓五倍券放大10倍！
如何兌換「桃園好事乘雙券」？
只要在全台近6200家7-11門市ibon機台皆可兌換取券，自首頁點選「訂票／取票／訂房」頁面，進入「票券中心」的「振興專案」，再點選「桃園好事乘雙券」後的中獎獎項，閱讀並同意服務須知後，輸入兌換序號及聯絡電話，（如果輸入兌換序號時，頁面中斷或跳出原來頁面的話，需等30分鐘之後才可重新操作），ibon將會自動列印小白單，於10分鐘內持小白單與振興五倍券紙本至櫃檯兌換「桃園好事乘雙券」。
「桃園好事乘雙券」使用期限與場合
「桃園好事乘雙券」使用期限和五倍券一樣到4/30止，使用範圍則比照五倍券，包含願意配合收券之傳統市場、觀光工廠、休閒農場、夜市、旅宿業及桃園市合法登記店家。