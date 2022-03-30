攝護腺肥大易反覆發作　中醫辨證三類型有解

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衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，良性攝護腺增生是年長男性常見的問題，一般見於50-80歲的患者，因為攝護腺增生壓迫造成小便不順，通常以小便困難，解尿時點點滴滴，小便無力，需用力後才能解得乾淨，此外夜間小便的次數較年輕時為多，通常兩次以上。此外，在天氣變冷時容易發生，夜間反覆上廁所影響睡眠及生活品質。
造成攝護腺增生的原因是男性荷爾蒙促使細胞產生生長因子使組織增生，長久下來使前列腺體積增大，進而影響排尿。常見症狀有：尿頻、排尿困難、突然無法排尿、下腹疼痛，晚期時則可能造成膀胱發炎、血尿、腎臟功能障礙。攝護腺肥大保守的治療可用的藥物控制，但有可能反覆發作。
年紀增長腎陽漸弱 代謝調節尿液功能變差
賴博政醫師說明，良性攝護腺肥大是老年人常見的疾患，是經由長時間的累積造成的。中醫認為，腎主水液的代謝並掌管大便及小便，隨著年紀的增長，腎氣及腎陽漸弱，腎調節尿液的功能因此變差，長期下來後影響氣血循環。另外，若曾經有尿路感染，發炎，或是縱慾過度，刺激讓局部組織增生，長久下來造成前列腺體積增大，中醫認為是痰瘀阻滯。
常見的證型可分成三大類 常用藥物、穴位看過來
一、腎陽虧損：見有前列腺增大，小便不通或點點滴滴，夜間多尿，腰酸膝無力，怕冷以及手腳冰冷，舌淡少苔，脈沉而無力。治療上採取溫陽補腎，益氣固攝。
二、腎陰不足：前列腺增大，小便頻數，些微刺痛，腰膝酸軟，伴有耳鳴，心情煩躁，口乾口渴，舌紅少苔，脈細數。治療上以清熱滋陰為主。
三、下焦瘀阻：前列腺增大，小便點滴不順，偶見阻塞無法解尿，或小便時斷時續，無力明顯，伴有小腹脹滿，舌質偏暗帶有瘀點，脈細澀。治療上以化瘀散結為主。
常用的藥物：地黃、艾葉、麥門冬、天門冬、山茱萸、覆盆子。可以搭配穴位：三陰交、關元、足三里、陰陵泉、太溪 復溜。
賴博政醫師表示如果發現有類似症狀或是血尿可以定期追蹤檢查。此外，平時也要注意保養，避免刺激性食物如油炸、辛辣食物、烈酒；適量的飲水及適度的運動、養成良好的解尿習慣不憋尿，避免過度性行為，使攝護腺症狀便得更為嚴重。
（文／衛生福利部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53255
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