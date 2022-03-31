▲ Toyota x Hit Fm 再次攜手舉辦「2022 hito 流行音樂頒獎典禮」

Toyota 今年再次與 Hit Fm 合作，贊助 hito 流行音樂頒獎典禮，2022 hito 流行音樂頒獎典禮將在 5/28（六）於台北小巨蛋舉行，今日（3/30）於台北遠東國際大飯店舉辦典禮啟動儀式記者會，現場邀請到麋先生、閻奕格演繹年度十大華語歌曲，並由特別來賓魏如萱、徐佳瑩公布「最受歡迎新人以及男、女歌手」入圍名單。記者會最後由 Hit Fm 聯播網董事長廖婉池、台北之音台長蔡詩萍及 Toyota 車輛營業本部韓志剛協理與多位嘉賓一起進行啟動儀式。
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為了提前替 2022 hito 流行音樂頒獎典禮暖身並累積聲量，Toyota 也將與 Hit Fm 聯手打造「TOYOTA HIT 週末！」特別節目，自 4/17 起，每週日下午 13:00-14:00，跟著 Toyota 一起回顧歷年來最受歡迎系列的經典歌曲；此外，4/30（六）也將在台北頂好商圈舉辦實體搶票會，屆時將有超人氣歌手與跑車 GR SUPRA 一同登場，現場也將送出2022 hito 流行音樂頒獎典禮入場門票；而 Toyota 也將在官方社群頻道，包含：Toyota 官方粉絲團、Toyota TV、Toyota Instagram 及 Toyota Youtube 也將同步進行贈票活動，車主及樂迷們可持續關注鎖定。