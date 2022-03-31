Lotus首款休旅車型Eletre亮相，動感外型及強勁輸出依舊不負品牌傳統!

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Lotus Eletre的身形為車長5,105mm、車寬3,019mm、車高1,630mm，比起類似尺寸的Porsche Cayenne還大上一些，由於是純電車之故因此前緣長度比起一般中大型休旅來的更為短捷，頭燈在先前預告階段已知採多層次LED排列出細長的輪廓，搭配前保桿誇張的巨幅導流口設計，猛一看還真有點Lamborghini Urus的味道；車側部份為了營造出流線的車型曲線，車頂自B柱後便一路向下傾斜，搭配C柱之後編縮的窗框造型、立體的車門折線及大尺寸輪框的組合下，讓這部超過5米的大傢伙也能擁有動感的跑格感受；車尾部分除了貫連式的LED尾燈相當吸睛外，車頂尾端的兩道獨立尾翼除了可優化後方氣流亦是另一個重要的視覺焦點。
進入車室後可發現Eletre的車艙充滿濃濃的科技感，數位駕駛儀表及大尺寸中控螢幕可說是現代電動車的必備項目，除此之外副駕駛座也配有額外的控制面板賦予其更濃郁的科技程度，另外還發現儀表板上方採用與尾翼相同的分離式設計，此舉亦讓Eletre在同級車中更顯獨特，左右門板上則以金屬質感的喇叭凸顯貴氣，一旁還有小型螢幕用來顯示數位後視鏡的畫面，若選擇的是四座車型，後方的兩張獨立座椅中央還可配置中央扶手及大尺寸控制面板，搭配以回收材料與碳纖維飾板混搭的內飾風格營造出溫暖卻又不失動感的車艙氛圍。
動力部分採用的是雙電動馬達搭配100 kWh的電池模組，雖然Lotus未明確表示量產車型的相關數據，但表示超過600匹馬力的輸出是可以被期待的，0-100 km/h的加速成績將落在3秒上下，最高等級的性能款其輸出更是超過700匹馬力，而電池續航里程至少能提供600公里的行駛能力，另外所配置的800V充電系統最快能在18分鐘將電池補滿。
現在Eletre的亮相已能預見品牌全面電能化的野心，未來還將有一款代號Type 133的性能電動跑車準備推出，其競爭對手將鎖定Porsche Taycan及Tesla Model S，另外還有一款尺寸更小的純電休旅Type 134也正蓄勢待發，這也讓我們期待Lotus的轉型能跳脫以往定位，不僅提供消費者更多元的選擇也替品牌迎來更寬廣的道路。