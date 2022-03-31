擔心攝護腺癌術後尿失禁？　達文西手術協助進行精密切除

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事實上，醫療科技一直在進步，手術儀器發展日新月異，「動手術」已不再像過去那樣耗時費力。耕莘醫院外科部主任廖俊厚指出，目前攝護腺癌手術可分成三大類：
1.傳統攝護腺根除術
在肚臍下劃一長傷口，以手執刀將攝護腺完整切除。缺點在於傷口大、恢復時間較長，再加上攝護腺位於骨盆腔深處，手術空間受侷限，因此出血量也會相對較多。
2.腹腔鏡攝護腺切除術
腹腔鏡的使用方式簡單來說有點像「筷子」，在下腹部製造5-6個小洞後，將這些「筷子」伸入，於骨盆腔內進行手術。雖傷口變小，但因手術角度受限故無法進行精細的切除，仍有後遺症風險。
3.達文西攝護腺切除術
同樣在下腹部製造5-6個小洞，醫師於遠端操作機械手臂進行手術，手臂上有可靈活轉動的機械關節，協助醫師進行更加精細的切除，避免傷害到周邊正常組織及血管，降低術後如尿失禁、性功能異常等後遺症發生的機率。
▲義大醫院外科部部長暨泌尿科主任林嘉祥(中)
恢復期會不會很長？ 醫：依術式、醫師經驗而異
有些患者因仍有工作需求，會擔心術後所需恢復時間太長，導致工作排程受影響。林嘉祥主任說，施作傳統手術後要恢復到能完全重回工作崗位，約需花一個月的時間；而腹腔鏡及達文西手術因傷口較小，一般術後隔天患者就可以下床行走，尤其達文西手術，因醫師執刀時的視野相當清楚，可確實避開尿道、周邊血管甚至神經，不僅協助患者在工作上快速接軌，術後也可能不用到一個月，就能重拾打球、爬山等休閒活動。
另外，林嘉祥主任提醒，要縮短恢復時間除了術式的選擇之外，與執刀醫師的經驗及患者健康狀態也都有關聯。若患者本身有肥胖或三高問題，傷口恢復速度即可能較一般人慢一些，因此，平時健康的飲食及運動習慣也相當重要。
▲耕莘醫院外科部主任廖俊厚(中)
預防勝於治療 調整作息搭配定時篩檢
不論是何種癌症，都應提倡「預防勝於治療」的觀念，廖俊厚主任表示，攝護腺癌風險與年齡、遺傳、生活作息及飲食習慣等因素有關，雖年齡增長與遺傳無法避免，但民眾仍可從調整生活作息及飲食習慣來下手。首先，減少攝取西化飲食及避免久坐，因坐姿會壓迫到攝護腺，時間久了就容易產生問題；再來，及早發現疾病並介入，也能削弱癌症帶來的威脅，因此廖俊厚主任建議，50歲以上男性定期安排攝護腺癌篩檢，若有出現小便不順暢或小便異常等現象也應及時就醫進一步檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53259
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