煮雞湯不只加蒜頭？內行塞滿「3靈魂食材」：瞬間變天堂
熬煮雞湯雖然耗時且手續繁瑣，但是營養又美味的口感，總是讓人不管甚麼季節都想來上一鍋。一名網友日前喝了阿嬤煮的雞湯覺得超好喝，因此也好奇大家燉雞湯時會加什麼食材一起熬煮？立刻引起老饕們的回應。
原PO在《PTT-WomenTalk》板發文「雞湯都加什麼下去煮」中提到，日前晚餐時阿嬤頓了一鍋雞湯，雖然沒有加各種五花八門的配料，但是阿嬤在雞肉裡面「塞了滿滿的蒜頭，然後再用米酒下去煮，超好吃」，是原PO心中覺得非常美味的料理方式，因此也好奇大家燉雞湯時都會加哪些食材一起煮？
貼文一曝光，立刻吸引許多老饕回應，其中最多人點名三樣食材：「剝皮辣椒」、「推剝皮辣椒」、「剝皮辣椒真的讚 ，天堂來的」、「剝皮辣椒雞要挑剝皮辣椒有的不適合煮湯 加黑瓜罐進去湯會更甜！」、「香菇」、「沒乾香菇的雞湯還能叫雞湯嗎？」、「香菇跟一些高湯調味就夠了」、「香菇、薑、鹽」、「香菇、蛤蜊」、「蛤蜊」、「蛤蜊、蒜頭」、「蛤蜊、蒜頭、薑片、米酒，爽，舒服」。
另外也有網友推薦：「蔘、當歸、黃耆、枸杞、紅棗」、「香菇、蒜頭加蘋果」、「芋頭」、「麻油、高麗菜、剝皮辣椒」、「苦瓜蔭鳳梨、脆瓜香菇」、「干貝、香菇」、「黑瓜、花瓜、脆瓜，瓜仔雞湯超好喝！」、「冬瓜，薑絲」。（編輯：陳珮瑜）