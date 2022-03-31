肚臍周圍摸到會跳動腫塊　疑腹主動脈瘤急就醫

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台北榮總心臟外科主治醫師陳沂名表示，腹主動脈瘤是因血管壁鬆垮，像吹氣球一樣不正常擴大，通常大於5公分就有破裂危險、需要手術，7公分以上有三成破裂機率，可能咳嗽或肚子用力就破，若無法及時就醫，死亡率高達100%，即使在院內發現，死亡率也近半。由於沒有症狀，只能靠健檢或自摸肚臍附近有無跳動腫塊，以便及早發現。
顛覆傳統開腹手術 現今大多患者可使用支架
陳沂名說，過去治療腹主動脈瘤必須開腹重建人工血管，留下近20公分傷口，現在幾乎99%的患者都可使用支架，傷口僅0.5~3公分，不過因支架置放須預留1.5公分的血管當支架的支撐點，若患者的動脈瘤位置太靠近腎動脈開口、血管距離不足1.5公分，置放支架就有側漏風險，所幸北榮7年來以血管釘輔助固定支架30多例，成功率高達100%。
▲陳沂名醫師指出，血管支撐點若太短(手指處)，恐無法撐住血管內支架，這時可考慮使用血管釘固定。
血管釘幫助固定 克服血管支撐點過短問題
陳沂名解釋，血管釘是一種像彈簧的小鈎子，可固定支架和人體血管，克服血管支撐點過短問題，但若血管只剩0.5公分以下就不建議使用，0.5~1公分則有失敗風險。他曾接獲一名五十多歲男性，血管支撐點僅0.8公分，手術難度頗高且術後可能失敗，所幸男子術後追蹤3年，支架並未移位。
陳沂名強調，腹主動脈瘤好發50歲以上、男女比為9:1，三高和抽菸為危險因子，患者8成以上有高血壓、3~4成有抽菸史，置放支架後須戒菸、控制三高才能避免血管繼續惡化，術後不需服用抗凝血劑，但須小心避免碰撞。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53164
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