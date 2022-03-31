特企／質感生活提案！繽紛小家電點亮居家氛圍

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質感生活提案！5色繽紛小家電選品 點亮時尚居家氛圍
綜合時下情境與未來趨勢，WGSN致力於預測出最符合世人心境的未來流行走向，其中關鍵色預測又最為人所期待，因色彩能直接影響人們的感官，不少人也有了在年末關注隔年的色彩趨勢的習慣，家中頻繁使用的小家電，成為現代人必備的時尚風格好物！Beutii選品對應色系的家電產品，邀請消費者一同解鎖未來的流行走向，主導季度時尚趨勢，為家電換上新衣。
1．奶油色Butter家電推薦
奶油色作為2022年關鍵色預測的首發顏色，賦予今年溫暖柔軟的開端，奶油色象徵著人們對於成長茁壯的想望，使用奶油色系家電烤麵包或榨新鮮果汁，激發每餐食慾，暖心開啟新的一天。
2．芒果雪酪Mango Sorbet家電推薦
擁有其他色系無法替代的活力感，融合橙色與黃色的彩度，芒果雪酪是一種充滿元氣的熱帶色調，於家中擺置亮色家電能點綴家中一隅，讓夏日陽光氣息挹注家中，為生活帶來滿溢的陽光朝氣。
3．橄欖油綠Olive Oil家電推薦
綠意是大自然中重要的存在，而橄欖油綠寧靜而平衡的色調，可以使人感到安穩舒適的氛圍，自然系能融入各式居家氛圍，成為繽紛色彩中安全卻不無聊的選擇。
4．大西洋藍 Atlantic Blue家電推薦
沒有什麼比晴朗的天空和波光粼粼的海洋更能給人帶來平靜與希望了，想要打造舒適的居家生活，能夠提升生活便利性的小家電便扮演了很重要的角色，實用度高的家電搭配上帶些灰調的大西洋藍，讓身處家中的人們感到安心，達到設計生活和諧的理念。
5．蝴蝶蘭Orchid Flower家電推薦
蝴蝶蘭是2022年度關鍵色中最為亮麗的色彩，飽和的洋紅色調能突出於家中空間，帶來積極新鮮的感受，鼓舞人們維持如蝴蝶蘭色樂觀的生活態度，給人們面對挑戰的勇氣。
多款明星商品熱賣中 線上線下優惠加碼不錯過
以質感款待生活為初衷，Beutii期待為人們的生活增添品味、注入生命力，多樣明星家電商品不僅於電商官網販售，Beutii也提供實體門市邀請消費者親自到店體驗，除提供年度色系家電推薦指南，品牌更祭出加碼優惠，只要於3月25日至4月22日間在Beutii全館消費滿台幣3,800元即現折200元（不累計），活動期間新加入Beutii官方LINE好友，不僅能享有前述現折200元的優惠外，還能再享購物金優惠，單次最高可享300元折扣，不用大手筆更換家具，為家中電器換新衣就能享受不一樣居家氛圍，和Beutii一同打造專屬生活儀式感，留下認真生活的印記。
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