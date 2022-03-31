特企／台灣雙語時代來臨！名師推薦上班族高效學英文法

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英語是國際溝通最重要的共通語言，是提供國家競爭力重要的一環，也絕對是敲開全球化大門的必備關鍵。行政院2018年通過由國家發展委員會提出的「雙語國家政策發展藍圖」，以2030年達到雙語國家為目標，考選部也從公務人員考選端導入「提高普通科目英文占比」及「增列通過英語檢定為應考資格條件」兩項策略，台灣勢必掀起一波「全民學英語」的熱潮，說英語這件事將逐漸成為生活日常，更是職場的必備條件，讓不少上班族開始為自己的求職、升遷之路擔憂，難道下班還要再拖著疲憊身軀衝補習班？
張維表示，擁有良好的英語能力才能提升個人在職場上的附加價值，進而提升台灣國際競爭力，不過脫離了教育體系的上班族，要重拾書本讀英文並不容易，且難以持之以恆。他認為，上班族不需要學生時期制式的學習方式，反之應該從生活中來學習英文，並透過英文與世界接軌。
他認為，「多看、多聽英語新聞，絕對能大幅提升英語程度。」報導使用的詞彙是一般人在英語能力養成時必須要有的基本素養，所以能透過英語新聞學到完整且全面性的英文。再加上現在線上教學已成主流，對於想學好英文的上班族來說，大幅提高了學習自主性與便利性，且課程內容也能夠更客製化，建議能選擇符合「網路原生」、「縮時恆久學習」、「創造英語環境」以及「能接軌國際」的線上教材。
揮別傳統雜誌紙本學習，也不必受補習班空間、時間限制，張維創辦了「輕鬆讀・英語新聞」App，與他的師資團隊合作，以道地美式發音教學，由CNN官方正式授權，精選國際新聞，深度剖析文章架構，有效的擴充單字量，並強化文法觀念，提升英文閱讀及聽力，使口語表達與文章書寫更有深度，且在學習完一篇文章後，將會進入隨堂測驗檢核成效，讓學習更有動力，針對學習上的問題，還能透過線上提問，有效的學習英文，同時還能掌握國際時事，是培養英語能力的最佳利器。
對於上班族來說，線上學習可以在任何地點開始進行，自由規劃自己的時間，通勤時戴上耳機，透過手機就能開始學英文，也不必舟車勞頓去補習班上課，此外，還能依照自己程度安排，不必被催促著跟上進度，使學習更加有效率且有效果。台灣已朝著雙語國家邁進，想增強英語程度並非難事，每天空出半小時，邊學英文邊了解國際時事，就能為自己未來儲備競爭力，迎接台灣雙語時代的來臨。詳情請上「輕鬆讀・英語新聞」官網查詢。