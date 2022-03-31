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特企／台灣雙語時代來臨！名師推薦上班族高效學英文法

▲線上英語教學APP，大幅提升上班族學習自主與便利性。（圖／品牌提供）
▲線上英語教學APP，大幅提升上班族學習自主與便利性。（圖／品牌提供）

本報訊

2022-03-31 15:37:22

面對國際化浪潮，台灣越來越多企業重視員工英語能力，許多公司招聘新人及員工評鑑時，會以英文檢定成績作為評鑑門檻，並要求能以英文自我介紹，及英文溝通與書寫。為強化台灣年輕世代的競爭力，政府推動「2030雙語國家政策」，並將全面啟動教育體系的雙語活化，從小開始培養雙語人才，此外，也將增加全英文電視節目、廣播、打造雙語觀光區等，面對雙語生活的來臨，上班族若沒有具備這樣的職場生存能力，恐怕面臨淘汰危機。

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但忙碌的上班族們該如何有效的學英文呢？張維英文創辦人張維老師分享了上班族高效學習英文的方法及工具選擇，並強調「只有真正了解要提升英文能力的原因，才能找出提升英文程度的方法並真心學習。」

英語是國際溝通最重要的共通語言，是提供國家競爭力重要的一環，也絕對是敲開全球化大門的必備關鍵。行政院2018年通過由國家發展委員會提出的「雙語國家政策發展藍圖」，以2030年達到雙語國家為目標，考選部也從公務人員考選端導入「提高普通科目英文占比」及「增列通過英語檢定為應考資格條件」兩項策略，台灣勢必掀起一波「全民學英語」的熱潮，說英語這件事將逐漸成為生活日常，更是職場的必備條件，讓不少上班族開始為自己的求職、升遷之路擔憂，難道下班還要再拖著疲憊身軀衝補習班？

張維表示，擁有良好的英語能力才能提升個人在職場上的附加價值，進而提升台灣國際競爭力，不過脫離了教育體系的上班族，要重拾書本讀英文並不容易，且難以持之以恆。他認為，上班族不需要學生時期制式的學習方式，反之應該從生活中來學習英文，並透過英文與世界接軌。

他認為，「多看、多聽英語新聞，絕對能大幅提升英語程度。」報導使用的詞彙是一般人在英語能力養成時必須要有的基本素養，所以能透過英語新聞學到完整且全面性的英文。再加上現在線上教學已成主流，對於想學好英文的上班族來說，大幅提高了學習自主性與便利性，且課程內容也能夠更客製化，建議能選擇符合「網路原生」、「縮時恆久學習」、「創造英語環境」以及「能接軌國際」的線上教材。

揮別傳統雜誌紙本學習，也不必受補習班空間、時間限制，張維創辦了「輕鬆讀・英語新聞」App，與他的師資團隊合作，以道地美式發音教學，由CNN官方正式授權，精選國際新聞，深度剖析文章架構，有效的擴充單字量，並強化文法觀念，提升英文閱讀及聽力，使口語表達與文章書寫更有深度，且在學習完一篇文章後，將會進入隨堂測驗檢核成效，讓學習更有動力，針對學習上的問題，還能透過線上提問，有效的學習英文，同時還能掌握國際時事，是培養英語能力的最佳利器。

對於上班族來說，線上學習可以在任何地點開始進行，自由規劃自己的時間，通勤時戴上耳機，透過手機就能開始學英文，也不必舟車勞頓去補習班上課，此外，還能依照自己程度安排，不必被催促著跟上進度，使學習更加有效率且有效果。台灣已朝著雙語國家邁進，想增強英語程度並非難事，每天空出半小時，邊學英文邊了解國際時事，就能為自己未來儲備競爭力，迎接台灣雙語時代的來臨。詳情請上「輕鬆讀・英語新聞」官網查詢。

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