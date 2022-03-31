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快訊／北市確診+8近日最多　分佈多達7個行政區

▲台北市政府衛生局31日下午召開記者會，公布北市8例本土案例確診狀況。（圖／台北市政府提供）
▲台北市政府衛生局31日下午召開記者會，公布北市8例本土案例確診狀況。（圖／台北市政府提供）

記者丁上程／台北報導

2022-03-31 16:16:17

新冠肺炎疫情近日在台灣逐漸升溫，除了今（31）日本土確診案例再度創下近日新高外，台北市的8名本土案例也是近日新高，且8人分屬7個不同的行政區，其中有1人為不明感染源，衛生局方面表示，8名個案都在進行擴大匡列，並針對密切接觸者進行檢測。

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針對今日新增確診個案，衛生局方面表示，中山區案23373為20多歲男性，為案23063同住家人，已於3月28日居家隔離，當日PCR陰性，30日出現發燒症狀，採檢陽性確診，CT值22；至於松山區案23374為50多歲女性，為案23267之接觸者，3月28日出現喉嚨痛、咳嗽症狀，29日就醫採檢PCR，30日陽性確診，CT值16。北市衛生局匡列密切接觸者7人居家隔離，尚在檢驗中。

大安區案23389為30多歲男性，3月26日與新北案22838於同賣場用餐區足跡重疊，28日出現流鼻水、喉嚨痛、鼻塞症狀，29日自行居家快篩陰性，30日就醫採檢PCR陽性確診，CT值17，北市衛生局持續疫調中。

萬華區案23390為40多歲男性，3月26日曾至臺中參加朋友婚宴，28日出現頭暈及鼻塞症狀，29日因家人住院有陪病需求，入院前採檢快篩陰性，PCR於30日檢驗陽性確診，CT值29，已匡列同住家人3人居家隔離。

中正區案23496及案23497分為20多歲及30多歲女性，兩人皆為案23180之同住家人，北市衛生局已於30日匡列居家隔離，同日安排2人採檢PCR皆為陽性確診。至於內湖區案23498為30多歲女性，3月26日曾至臺中參加朋友婚宴。而唯一一例不明感染源案例，為士林區案23495為20多歲男性，目前正持續疫調中。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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