快訊／北市確診+8近日最多　分佈多達7個行政區

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大安區案23389為30多歲男性，3月26日與新北案22838於同賣場用餐區足跡重疊，28日出現流鼻水、喉嚨痛、鼻塞症狀，29日自行居家快篩陰性，30日就醫採檢PCR陽性確診，CT值17，北市衛生局持續疫調中。
萬華區案23390為40多歲男性，3月26日曾至臺中參加朋友婚宴，28日出現頭暈及鼻塞症狀，29日因家人住院有陪病需求，入院前採檢快篩陰性，PCR於30日檢驗陽性確診，CT值29，已匡列同住家人3人居家隔離。
中正區案23496及案23497分為20多歲及30多歲女性，兩人皆為案23180之同住家人，北市衛生局已於30日匡列居家隔離，同日安排2人採檢PCR皆為陽性確診。至於內湖區案23498為30多歲女性，3月26日曾至臺中參加朋友婚宴。而唯一一例不明感染源案例，為士林區案23495為20多歲男性，目前正持續疫調中。
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