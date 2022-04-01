【車勢星聞】yoxi展現創新與新生代饒舌歌手YoungLee合作，一周打造《最佳南主角》洗腦單曲！

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yoxi在經過一年餘的推廣，2022年決定以創新手法宣傳，透過火紅的歌唱選秀節目《大嘻哈時代》與奪下冠軍的歌手YoungLee合作，由YoungLee為yoxi作詞作曲，發表單曲《最佳南主角》，影片中，於台南發跡的YoungLee與攝影團隊將台南在地小吃與融入其中，YoungLee搭著yoxi吃遍台南小吃，同時也邀請YoungLee所屬的「台南幫」的成員們，包含潤少、青蛙等新生代饒舌歌手於影片中現身。
yoxi在經過一年餘的推廣，2022年決定以創新手法宣傳，透過火紅的歌唱選秀節目《大嘻哈時代》與奪下冠軍的歌手YoungLee合作，由YoungLee為yoxi作詞作曲，發表單曲《最佳南主角》，影片中，於台南發跡的YoungLee與攝影團隊將台南在地小吃與融入其中，YoungLee搭著yoxi吃遍台南小吃，同時也邀請YoungLee所屬的「台南幫」的成員們，包含潤少、青蛙等新生代饒舌歌手於影片中現身。
YoungLee表示，接到yoxi的合作邀約後，花了一周的時間寫出這首《最佳南主角》，期間經過五次溝通修改後定案發表，以輕鬆明確的旋律與歌詞，清楚帶出yoxi隨約隨走的特色，令人印象深刻。
文前提到，在時代演進下，民眾交通移動模式逐漸改變，身為台灣汽車銷售龍頭，並沒有畫地自限，仍積極開發新移動服務，包括：iRant、yoxi等滿足在「行」的方面上之不同需求與想法，迎合趨勢也創造未來。