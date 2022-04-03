松信議員新人撞臉江啟臣　拚初選跑選區婆媽都認錯

台北市松山信義選區議員參選人詹為元，不只被稱為松山劉德華，其實還撞臉前國民黨主席江啟臣！詹為元說，自己現在正在拚初選，經常會遇到選民看著他或者拿著他的面紙說：「你長得好像你們黨之前的主席。」還有次有位媽媽遇到他很興奮，一直說很喜歡他，今天終於看到本尊了，他才剛剛高興了一下，結果那位媽媽冒出了一句：「你之前當主席的時候，我都有去你的直播留言打氣。」當下他瞬間尷尬了3秒。
詹為元說，他原本其實沒有發現自己長得像前國民黨主席江啟臣，剛開始有人說的時候，他只是覺得可能是因為兩人都戴眼鏡都很像，並不以為意。直到有天在家看新聞，剛好拍到江啟臣帶著國旗口罩專心用電腦，眼睛有一點瞇瞇的，他突然覺得兩人真的長得很像。後來江啟臣競選黨主席時，他擔任江啟臣的發言人，抽選舉號次的時候由他代表出席，江啟臣就把抽號次的那張照片放在臉書上，一堆粉絲也是傻傻分不清兩人。
詹為元現在正在拚松山信義區市議員的初選，在地方拜票的時候，經常會遇到選民看著他或者拿著他的面紙說：「你長得好像那個誰誰誰，你們黨之前的主席，一時想不起來。」他回說：「江啟臣嗎？」他們就會回說：「對對對！」
更有趣的是，有次有位媽媽遇到詹為元很興奮，一直說很喜歡他，今天終於看到本尊了。他心中也感到很開心，結果那位媽媽冒出了一句：「你之前當主席的時候，我都有去你的直播留言打氣。」當下讓詹為元瞬間尷尬了3秒。
詹為元說，他自己覺得戴上口罩後，兩人的眼鏡有點相似、眼睛都不大，所以笑起來之後特別像。跟江啟臣長得像好處多多，畢竟江啟臣的知名度高、社會形象也不錯，這也讓他在選區中增加選民對他的印象，除了曾任台北市長候選人丁守中的發言人與國民黨立委蔣萬安的助理之外，還多了一個「松信江啟臣」的記憶點。