▲ 非 Wraith 繼承者！勞斯萊斯電動車 Spectre 冬季測試完成

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一款全新的勞斯萊斯車型總是在冬季迎來其生命週期的開端。勞斯萊斯的專屬測試基地位於瑞典阿爾耶普盧格，距離北極圈僅 55 公里，溫度約零下 26 攝氏度，最低溫度更可進一步低至零下 40 攝氏度。
勞斯萊斯在極端環境下對產品測試有著多種考量。打造第一批原型車時，工程團隊會在極端條件下進行基本測試，以確保車輛各個系統在寒冷天氣環境中均能正常運轉，發揮基本功能。測試與改進過程相互融合，這是測試的第一道關卡，也是一款汽車產品是否配得上勞斯萊斯品牌的基本門檻。
測試從汽車行業常見的流程開始，例如 NVH 測試（噪音、振動和粗糙度測試）。影響汽車 NVH 特性的變數是多方面的，從主要硬體元件所採用的材料，到車門橡膠的密度、襯套化合物、緊固材料，甚至粘合劑的表現。在極端溫度下，這些變數的性能會發生顯著變化，同理，汽車的加熱、通風、空調和冷卻系統的能效也會受到影響。
通過在冰雪道路等低牽引力路面上的行駛，並故意破壞車輛穩定性，工程團隊可以在低速行駛時創造出通常在高速行駛時才會出現的動態環境。如此一來，團隊就可以在原地和較慢動作中對車輛進行審視和調校，從而對車輛在寒冷環境下的操控性、可靠性、穩定性、可預測性和勞斯萊斯專屬的“飄馳感”等方面進行參數化控制與微調。
同樣在這個過程中工程團隊能夠根據車輛的測試回饋，打造出無與倫比的細節，讓 Spectre 擁有像真正勞斯萊斯汽車一樣的邏輯、運轉和交互能力。目前，勞斯萊斯 Spectre 道路測試已完成四分之一，超過 50 萬公里。
勞斯萊斯 Spectre ：勞斯萊斯 3.0 時代
勞斯萊斯 3.0 是勞斯萊斯一往無前、擁抱電動化未來的開端。“勞斯萊斯 3.0”意指勞斯萊斯品牌復興時代的持續進取。2003 年 1 月 1 日，勞斯萊斯在英國西薩塞克斯郡古德伍德踏上品牌復興之路。Phantom 作為首款在古德伍德打造的勞斯萊斯汽車，以其獨有的 Bespoke 高級定制架構為基礎，揭開勞斯萊斯 1.0 時代的序幕。此後，煥然新生、高度靈活的勞斯萊斯專屬全鋁空間架構問世，其可適應多種應用，搭載於現款 Phantom、Cullinan、New Ghost 和車身定制車輛上，這是勞斯萊斯 2.0 時代。隨著 3.0 時代的到來，勞斯萊斯將把純電力驅動系統和分散式智慧系統集成勞斯萊斯專屬架構之中。
Spectre 是有史以來互聯程度最高的勞斯萊斯車型，其中的每個元件都比以往車型更加智慧。其擁有 14.12 萬組收發裝置、1000 多項功能和超過 2.5 萬項子功能。相比之下，Phantom 具有 5.1 萬組收發裝置、465 項功能和 647 項子功能。
Spectre 的電子控制和電力驅動系統架構的智慧化程度顯著提高，無需集中處理即可在這 1000 多項功能之間自由直接地交換詳細資訊。為實現這一智慧化程度，車輛工程團隊將 Spectre 車載線束長度從勞斯萊斯現有車型的約 2 公里增加至 7 公里，編寫的演算法超過現有車型的 25 倍，此舉推動勞斯萊斯向前邁出了至關重要的一步。Spectre 每組功能都配備專用控制部件，令其達到前所未有的精確和精緻度。勞斯萊斯車輛底盤專家們稱之為“高精度的勞斯萊斯之作”。
勞斯萊斯 Spectre：專屬架構
勞斯萊斯為 Spectre 打造了極具氣場、風格感性的車身設計。這一設計唯有基於勞斯萊斯專屬全鋁空間架構才能實現。實際上 Spectre 的尺寸體態遠超當代其他雙門轎跑車，是當之無愧的電動超級雙門轎跑車。勞斯萊斯堅信，只有一款當代勞斯萊斯產品能夠立足這個細分市場，那就是 Phantom 雙門轎跑。勞斯萊斯品牌的設計團隊將 Spectre 視作 Phantom 雙門轎跑精神的傳承者。
在 Spectre 的設計開始，勞斯萊斯設計團隊已經將 Phantom 雙門轎跑車以及勞斯萊斯過去的其他超豪華雙門轎跑車的尺寸、體態與風格納入考量。 Spectre 採用斜背輪廓搭配其車身尺寸凸顯感性設計，也繼承了 Phantom 雙門轎跑的關鍵設計亮點: 標誌性的分體式前大燈。這也是勞斯萊斯近幾十年來一直秉承的設計原則。
這種設計方向是在與勞斯萊斯與客戶商討後所確定的。勞斯萊斯的客戶們提出，如有 Phantom 級別的電動超級雙門轎跑車將會非常誘人。決定追求這種美學，也具有戰略性考慮，勞斯萊斯高層希望第一輛純電動勞斯萊斯汽車盡顯至臻感性，在電力驅動總成技術的基礎上實現有開拓感、充滿魅力且令人信服的造型設計。 Spectre 的問世可謂是勞斯萊斯的歷史性時刻，也見證了電氣化進程的歷史性時刻，將電動技術寫入勞斯萊斯的非凡體驗。
勞斯萊斯專屬架構的靈活性也使設計師能夠使雙門轎跑車的體驗更富有張力。將地板放置在結構框架中間、而非框架頂部或下方的設計，令電池擁有了空氣動力學表現極佳的放置通道，同時也令下層地板輪廓構造一氣呵成。同樣，較低的座位位置，營造出包裹感極強的座艙體驗。
通過艙壁位置的移動，設計團隊和車輛工程團隊能夠加深儀錶板位置，為乘客進一步營造包裹感。極低的擋風玻璃邊緣令氣流剖面極為高效。加上其他智慧設計解決方案，例如經過空氣動力學調整的“歡慶女神”雕像，令早期原型車的風阻係數 (cd) 可低至僅 0.26。
在勞斯萊斯專屬架構的加持下，電池可置空間進一步釋放，成就了另一個與勞斯萊斯體驗相稱的功能。通過在車輛地板和電池頂部之間創建佈線和連結通道，工程團隊為車輛電池區域創造了第二個功能— 700 公斤的隔音材質。