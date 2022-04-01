▲ 歡慶 Subaru XV 引進十周年 到港前最後優惠價 99.8 萬

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四大核心科技硬實力





日本原裝進口跨界休旅車–Subaru XV 車系是一輛行駛平穩度與過彎穩定性，均媲美低底盤房車的新世代跨界休旅，結合 Subaru 始終堅持的「極致安全」造車理念，更匯聚 Subaru 享譽車壇的四大核心科技，除了搭載「BOXER 水平對臥引擎」及「SGP 全球模組化底盤」，以高剛性車體結構與絕佳的低重心車身，為車輛帶來更精湛的操駕感受，面對任何路況都能安全地平穩前行。





Subaru XV 更標配同級唯一「SAWD 對稱式全時四輪驅動」和「雙模式 X-Mode 脫困系統附 HDC 陡坡緩降控制」，無論是在下雪、泥土或碎石覆蓋的溼滑路面時都能從容應對，搭配 22 公分的底盤離地高度設計，讓駕駛者透過居高臨下的駕駛座位和開闊視野，輕鬆征服所有崎嶇路面，充分展現跨界戶外的真實力，隨心探索更多的絕美秘境！





時尚與實力兼具的跨界潮旅 獨家主動安全科技精準守護更安心





Subaru XV 以 CUV 靈活的車身尺寸，融入動感與時尚都會氛圍的造型設計，搭配繽紛活潑的車色選擇，打造年輕化的時尚跑格。而 A 柱細化的設計和後照鏡位置佈局，提供駕駛更寬廣的視野以及降低死角，讓車主能夠安心從容地穿梭於繁忙的都會區；而假日休閒之餘只需帶上所有的探險裝備，無論是帶著衝浪板直奔海灘乘風破浪，或是騎上單車攻克嚴山峻嶺，甚至夜衝營地享受露營野炊的悠閒時光，Subaru XV 都能隨時準備出發，支援任何您想完成的城市任務與戶外活動。





Subaru XV 標配「EyeSight 智能駕駛安全輔助系統」採用雙鏡頭立體成像提供精準偵測，擁有近似人眼的絕佳影像辨識能力。利用雙攝影鏡頭擷取的影像，能精確判定形狀、速度、距離，不只能辨識車輛，也能辨識摩托車、腳踏車及行人。當 EyeSight 發現潛在危險時，系統會立刻警告駕駛者，甚至在必要時啟動煞車以預防事故發生，除能有效減輕駕駛者負擔並提供完善的安全保障，更增添安心與愉悅駕馭感受。





EyeSight 智能駕駛安全輔助系統提供多達 6 項尖端科技，其中包含「全速域 ACC 主動車距控制定速巡航系統」、「PCB 預防碰撞自動煞車系統」、「PCTM 預防碰撞油門控制系統」、「LVSA 前車駛離警示系統」以及「RAB 倒車自動煞車系統」等全方位配備守護您與家人的行車安全。





入主Subaru車款享四月限時優惠





Subaru 推出四月份購車優惠方案，自 4 月 1 日起至 4 月 30 日止，凡入主 Subaru 旗下車款，皆可享 5 年或 12 萬公里原廠保固之優惠方案，入主 Forester 運動休旅可享 80 萬高額 0 利率；至於豪華旗艦休旅 Outback 亦同步加碼回饋，入主指定車款 149.8 萬元起，可再享 90 萬 36 期 0 利率。



