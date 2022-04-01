▲ 紐柏林鋼砲王 Audi RS 3 Sportback 327萬登台！性能狂潮開創品牌新氣象

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全新 RS 3 Sportback 標配 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組，搭配特殊設計的離家/返家動態燈光展演，讓車輛啟閉時依序顯示R – S – 3 及象徵賽道意象的方格旗等多重燈光圖像。





全新 RS 3 Sportback 全車座艙搭載 RS 專屬內裝套件，舉凡 RS 專屬真皮多功能跑車方向盤、碳纖維內裝飾板、RS 專屬 Fine Nappa 真皮跑車座椅等競技化套件。車內也搭載了以 RS 賽道設計風格為主的 12.3 吋 Audi 全數位虛擬駕駛座艙plus（RS design）、10.1 吋 MMI navigation plus 多媒體系統，全景式電動玻璃天窗，搭配 Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統等。





經典直列 5 缸引擎偕同全新 RS 專屬後軸扭力分配系統





全新 RS 3 Sportback 搭載屢次獲得國際年度引擎大獎（International Engine of the Year）評選青睞的 2.5 升直列 5 缸渦輪增壓引擎，精心調校的五汽缸經典名機，透過其獨特的1-2-4-5-3 汽缸點火順序，可爆發出 400 hp 最大馬力及 500 Nm 最大扭力峰值，搭配 S-tronic 七速自手排變速箱，僅需 3.8 秒即可完成 0-100 km/h 加速衝刺，若額外選配相關性能套件，最高極速更可從 280 km/h 提升至 290 km/h。





動力操控方面，全新R S 3 Sportback 除標配 Audi drive select 可程式車身動態系統，具備節能、舒適、自動、動力等四種駕駛模式，並提供 RS Individual、RS Performance 及 RS Torque Rear等賽道駕控/漂移模式，搭配跑車式轉向系統，與 RS 專屬運動化電子可調式阻尼懸吊及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，大幅提升底盤的操控極限。全新 RS 3 Sportback 也是四環旗下首款配置全新開發之操駕利器 –RS 專屬後軸扭力分配系統（RS Torque Splitter）的車款，這套裝置即可主動且精準調配後軸之間的扭力輸出分配比例，當車輛在高速過彎的激烈動態駕駛過程中，RS 專屬後軸扭力分配系統能迅速將驅動扭矩增加到車輪載荷較高的外側後輪，藉此有效降低轉向不足的情況，並持續為車輛提供最大程度的抓地力和穩定性，此外在封閉道路上進行極限操駕時，亦能透過 RS 專屬後軸扭力分配系統，將所有動力僅施加到單一後輪上，使車輛依然能在受控制的情況下做出橫向漂移之動態軌跡，而精準分配驅動扭力比例的關鍵，取決於駕駛者在 Audi drive select 中所選擇的駕駛模式及當下的駕駛情況而定。





【Audi RS 3 Sportback 正式建議售價】



Audi RS 3 Sportback



NT$ 327萬元



