泰國暨曼谷書展　台灣童書繪本展現多元文化

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文化部駐泰國代表處文化組和泰國出版社協會共同在書展設立攤位，展示歷年金鼎獎得獎的台灣童書或繪本，吸引不少泰國讀者駐足詢問。主辦單位並規劃了「台泰童書繪本共創」活動，邀請2位泰國畫家和2位台灣畫家創作繪本童書。
泰國畫家奇玩（Cheewan Wisasa）和台灣畫家李如青共創一本繪本「快樂的一天/大兵林旺的旅程」，另一位泰國畫家皮達（Preeda Punyachand）則和台灣畫家嚴凱信共同創作一本繪本「赴約/我出去一下」。兩本繪本都是雙封面，各自從左右頁展開故事，最後在書本的中間頁相遇。
4位畫家今天在書展的主舞台以網路連線方式分享創作的心路歷程，奇玩和李如青的「快樂的一天/大兵林旺的旅程」分別用繪畫方式詮釋記憶中快樂的一天。奇玩說，曾造訪台灣，對台灣的攤販、各式水果和珍珠奶茶留下深刻印象，因此在繪本中畫了珍奶、台灣黑熊和台灣水果等。
皮達和嚴凱信共同創作的「赴約/我出去一下」則是讓繪本中的主人翁從各自的家鄉出發，透過旅程所見所聞展現家鄉之美。
駐泰國代表處副代表徐蔚民在活動開場致詞時表示，繪本中有趣的故事和充滿創作力的畫面，吸引的不只是兒童，也吸引很多成人讀者，台灣童書繪本涵蓋的主題廣泛，因此代表處舉辦繪本分享活動，讓泰國讀者體驗原創的台灣文化。（編輯：馮昭）1110401