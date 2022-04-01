Audi性能浪潮Performance is an Attitude，RS 3 Sportback 327萬元起魅力登台

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以品牌活化Brand Rejuvenation再創品牌進化新風貌
近年來台灣奧迪帶來多元車款滿足不同消費客群同時，亦透過多元品牌活動給予車主消費者更多新的悸動，而今年台灣奧迪更與台灣職籃聯賽P. LEAGUE+聯盟當中最具潛力與高話題性的隊伍「新北國王隊」結盟，新北國王隊富饒年輕氣勢、勇於突破的球隊形象，於本賽季甫登場即吸引眾多球迷關注，球員們於競技球場上盡情揮灑熱血張力與高亢的爆發力，就如同Audi 獨樹一格的RS高性能車款，以不同的個性風貌於道路上展現動感的能量與駕馭樂趣。
此外，新北國王球隊以結合體育、生活技能、永續發展、回饋社會公益作為核心經營理念，希望透過籃球充滿熱血的動能，凝聚城市的力量，進而推動城市發展；此核心理念正與Audi 品牌Progress 進化精神不謀而合，以挑戰極限的態度，結合創新動能科技、在地永續發展，刻劃未來智慧移動樣貌。台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari)表示：「本次與新北國王隊結合是極具意義的合作，期盼藉由雙品牌結盟帶來更具創意的內容呈現，同時亦透過雙方的品牌影響力與綜效，激發強大進化能量為在地發聲，共同喚醒國內消費者對未來的熱情，以突破極限的態度，攜手演繹自我的進化。」
熱血駕馭再進化 全新Audi RS 3 Sportback 魅力登台
全新RS 3 Sportback 今日魅力抵台，其搭載全新進化的2.5升直列5缸渦輪增壓引擎，透過其獨特的1-2-4-5-3 汽缸點火順序，可爆發出400 hp 最大馬力及500 Nm 最大扭力峰值，0-100 km/h加速表現僅3.8秒即可完成；透過選配相關性能套件，最高極速更可從280 km/h提升至290 km/h，展現驚艷的加速表現。另外RS 3 Sportback 更為四環旗下性能車系首款搭載RS專屬後軸扭力分配系統，透過智慧主動調配後輪間的扭力輸出，給予更精準的過彎動態表現，綜合最新動能科技，提供超過同級的動態操駕表現及富饒樂趣的駕馭感受，強勢進軍高性能市場，建議售價自327萬元起。
Performance is an Attitude 強悍產品陣容攻勢
創新不止於現狀、熱情及勇於挑戰的精神是Audi 品牌百年進化的基石，而全新Audi RS 3 Sportback 更絕佳展現品牌精隨，性能不僅是速度的展演，從讓腎上腺素噴發的過彎瞬間到一眼愛上的動感設計，皆是性能多變的寫照，刷新豪華小型性能掀背車款新境界。今日現場由Audi RS 3 Sportback 領銜主演，帶領實力堅強的Audi 性能家族- Audi RS e-tron GT、RS 5 Coupe、RS 5 Sportback 、TTRS 、RS 4 Avant 及R8 等熱血陣容現身台北信義區，齊聚展演Performance is an Attitude 進化之姿，此黃金性能陣容於本周末 4/2(六)- 4/3(日)將持續於台北信義區克緹廣場展出，敬邀全台熱血車迷及消費者親臨現場，感受Audi 進化永無止盡的不凡氣勢。