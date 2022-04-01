吞嚥困難易嗆到怎辦？ 臺大醫院授「飲食指南」

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吞嚥困難常見的表現可粗略分為三種：1.容易嗆到、2.吞不乾淨、3.吞不下去。在社區中沒有明顯疾病的長者，仍有10～12％有吞嚥困難的問題。這些年長者大都還能經口進食，但一不小心，食物可能會誤入氣管而造成吸入性肺炎，甚至死亡。
而除了高齡長者外，有腦傷 （如腦中風）、神經退化性疾病 （如帕金森氏症、失智等）、以及頭頸癌病人 （如口腔癌），或是其他因素（如精神性吞嚥困難），這些人也都是吞嚥困難的高危險群。
直接、間接吞嚥訓練 強化肌肉、神經協調反應
目前在醫院中最常評估及治療吞嚥困難的醫師為復健科醫師及耳鼻喉科醫師。臺大醫院於民國80年，連倚南教授成立台灣第一個吞嚥障礙評估及治療團隊， 治療師會以利用食物，邊吃邊進行吞嚥訓練的「直接吞嚥訓練」的方式、以及不使用食物的「間接吞嚥訓練」，來強化舌頭、雙唇、臉頰、軟顎、咽部、聲帶等肌肉運動能力與神經協調反應，因此食物的準備為重要的一環。
吞嚥困難量身設計 國內首本飲食指南
而臺大醫院也為吞嚥困難患者依照國際吞嚥困難飲食IDDSI食物及飲品分級標準，量身設計的飲食指南─《全彩圖解 吞嚥困難安心照護飲食全書》、也是國內第一本相關專書問世，透過八大類食譜、以及 93 道分級示範食譜，幫助民眾輕鬆學會IDDSI好嚼好吞食物製備技巧，兼顧營養美味與健康，提供吞嚥困難者最完整的營養照顧，達到衛教目的。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53280
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