揣摩《雞雞》不見了！男星：全裸不是最難的事

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一向不用知名大牌演員的導演上田慎一郎表示想要找一個和自己有相似經歷的演員來合作，「我希望是一位可以一起分享經歷的演員來擔任主角，我因《一屍到底》被大家認識，皆川因《Melancholic》獲得成功，而皆川在成功之後，他也懂得一定會面臨不同的瓶頸，所以我才邀請他來演出。」兩人頗有惺惺相惜之感。
皆川透露當初劇組聯繫他時，只表示上田導演會親自說明，「其他細節他們感覺很敷衍的帶過，第一次和導演線上會議時，我覺得尋找雞雞的設定很奇特，但如果只是單純的喜劇表演，一定會有比我更適合的人可以演出。」但上田對皆川表示《急急復雞雞》是要以直接了當的手法拍出認真的人性劇情，讓皆川說：「感覺很有意思，而且導演說明時展現高度對電影的熱誠，就想來挑戰一下。」為了扮演網漫app公司的老闆，皆川也特別前往網漫公司和老闆們見面，觀察他們的言行，「他們其實不像電影中的人物攻擊性那麼強大，有些老闆還有點草食男的感覺。」
皆川暢二在《急急復雞雞》的預告中就可以見到他大方全裸演出，一口氣演出多場發現下體失蹤的情節，雖然背對鏡頭，但還是不停秀出緊實的臀部，他演來毫不扭捏，更笑說：「尺度完全不是難事，但要演出發現雞雞不見的情緒才是高難度，需要主角的驚聲大叫來詮飾釋，但畢竟我真的沒有這種經驗，很怕喊得很假。」皆川表示要喊完這個聲音，主角的故事才開始，面對曾經被他傷害的人，就有如雞雞背棄他逃跑，這是開演後的第一個高潮劇情，他和導演花了很多心力拍攝。
皆川表示在現場嘗試各種大叫的方式，「我演了很多不同的吼叫聲，一直亂七八糟的喊，要喊出一種『怎麼會這樣？為什麼是我』的情感，導演也在一旁提供意見，我們再一起討論是不是那種情緒。」導演上田笑說：「我有叫皆川高音尖叫試試，但又覺得可能是要驚訝到完全發不出聲音，皆川努力了很久，我們拍了超多次，才有現在的版本。」（編輯：楊穎軒）