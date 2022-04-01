跑車SUV創始原味的傳承代表 ─ Infiniti QX55試駕

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將近約15年，可說是SUV巨幅成長的時期，眾車廠皆投入大量資源開發SUV車款，這其中也幾乎包含了所有豪華品牌，但傳統造型的SUV已無法滿足消費者，因此大家又紛紛將所謂的跑車化、Coupe化元素灌入SUV上，造就一系列有著類跑車造型的SUV，但真要說到跑車造型SUV，怎能不提Infiniti！
接著，當眾豪華品牌才開始陸續投入SUV產品時，Infiniti在2000年展出了FX45概念車，就是將Nissan集團旗下著名的〝Z〞系列跑車元素帶入SUV中，有著類跑車的流線車頂線條，並在2002年底投產，在車壇極具代表性的FX車型正式誕生，Porsche Cayenne也在同時期問世，但在造型上反而不像FX車系那麼具有強烈的跑車氣息，而且FX車系至今仍讓不少車迷稱道的是，那迷人的聲浪滿足了許多人對高性能車的渴望。爾後，Infiniti所推出的SUV產品，或多或少都可以看見FX的影子，也成為了Infiniti的特色之一。
回到本次試駕的QX55，QX55基本上自QX50所衍生，基本架構與QX50相同，造型上如同前述，導入跑車元素，所以在車身腰線以上就是採跑車流線線條，但與當前許多所謂跑車化SUV相比，QX55在車尾收尾手法上更為成熟，自車頂以尾翼衍伸，向下連接短車尾與鈑件曲線，以及兩側ㄏ字形下切線條與多層保險桿等搭配，讓車尾更有層次感，不會有單純曲線那般單調，再搭配所謂琴鍵造尾燈，達畫龍點睛效果。另外，在車頭部分則是以採用所謂的「日藝摺紙格柵」造型的水箱護罩，將日本精緻工藝融入其中，整體質感更為提升。
進入車內，QX55基本陳設就與QX50相同，最大特色就是採近期開始流行上下分區觸控螢幕的中控台設計，Infiniti同樣是領先車壇，在Q50時就開始導入如此設計，如此設計一來等於是將傳統介面改以觸控螢幕取代，另外就是將操作訊息分開處理，減少單一介面的使用分層與資訊量，使用上相當便利。
至於在空間部分，縱向的腿部空間相當寬裕，大家可能較有疑慮的後座頭部空間，則可以透過後座椅背後傾來擴充，略為後躺的坐姿，舒適性也更好，讓人很容易上了車就想睡，若以「好睡」程度，評判後座舒適性，QX55與QX50都是在同級車中名列前茅。另外在行李廂容積部分，761公升基本容量已經優於同級車，椅背放倒後更可擴充到1,531公升，運載機能並沒有因造型受到太多影響。同後排座椅除了具有基本的椅背前翻功能外，傾斜角度有10段可調，前後滑移距離也達15cm，增加乘坐調整彈性。
動力系統仍是QX55的亮點，搭載世界首具量產「VC-Turbo可變壓縮比引擎」，以8:1~14:1的可變壓縮比設計，流暢展現268hp 最大馬力與380Nm 最大扭力，先前試駕QX50時就留下深刻印象，可變壓縮比設計，讓動力輸出更為絲滑柔順且充足，搭配XTonic CVT無段變速系統。
也許有人會問既然是強調性能，怎麼會配傳統印象比較不激情的CVT系統，但實際試駕後，不得不說XTonic CVT與VC-Turbo還真是合拍，引擎在改變壓縮比的同時，變速箱也同步同拍改變齒比，讓動力輸出效能發揮到最佳，而且XTonic CVT還是會模擬出傳統齒輪變速箱的換檔感受，以手排模式換檔時，開起來同樣有著與齒輪變速箱相同的換檔樂趣，既可隨心所欲的選擇檔位，在自排模式下又可以提供滑順的換檔，既可以輕鬆開也可快樂開，算是做到了一兼二顧效果。至於在操控上，QX55比起QX50換上了強化防傾桿，增加過彎側傾的抑制能力，同時避震系統設定也略為調整，動態極限有所提升，同時也兼具了該有的舒適性。
總括來說，QX55走一個中庸均衡的路線，不會像部分歐系同級車，為了強調運動性，調性調得過於硬派，影響了日常使用的舒適性， QX55並不會一昧地凸顯硬派個性，柔韌間更合乎多數人的用車習慣，畢竟許多選擇跑車SUV的朋友，要的是它的造型與多一點點的運動感，不是要天天緊繃著開車，Infiniti畢竟是此類跑車化SUV的開創者，在各方面表現上拿捏得恰如其分，這就像我們很多時候吃美食，都會尋找所謂的創始店，才能吃到原味，吃到那份料理原本的樣貌，QX55可以說是在跑車化SUV領域中的原味代表，值得一嚐。
| 車型
| Infiniti QX55
| 長寬高(mm)
| 4,732x1,903x1,619
| 軸距(mm)
| 2,800
| 車重(kg)
| 1,884
| 引擎型式
| 直列4缸 DOHC 16V 渦輪增壓汽油
| 排氣量(c.c.)
| 1,997
| 最大馬力(PS/rpm)
| 268/5,600
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 380/4,400
| 變速系統
| 模擬8速XTonic CVT
| 傳動型式
| 前置四驅
| 前懸吊
| 麥花臣
| 後懸吊
| 多連桿
| 輪胎尺寸
| 255/45 ZR 20
| 基本建議售價(萬元)
| 249.0