站立時常頭暈、心悸？　恐是「POTS症侯群」上身

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國泰綜合醫院心血管中心一般心臟醫學科主治醫師郭志東指出，POTS通常影響15到50歲的女性為主。然而，有報導指出，最近在感染新冠肺炎（COVID-19）之後的族群中也診斷出了這種疾病，有些長期慢性感染新冠病毒的人可能會出現一些後遺症，影響包括大腦、肺和腎臟在內的各種器官，而感染後發生POTS是其中一種類型。即使在急性感染消退後，這些人在直立時仍可能有持續的疲勞、頭暈和心率加快而造成慢性不適感。
半數POTS患者 症狀能自行改善恢復
值得慶幸的是，大約一半的POTS患者會在幾年內自行恢復或改善。但對於其餘的病人來說，如果不對POTS進行治療，往往會形成惡性循環。由於這些病人因為站立時的不適而開始會花更多的時間在床上，避免引起症狀的活動，當病人的日常活動變少時，腿部的肌肉就會減少，心臟容量就會萎縮，血液循環的容量就會減少，這些變化使直立或站立時更加不舒服，導致病人花更多的時間在床上。
腎上腺數反應 影響其他器官
郭志東醫師提醒，POTS的病人對正腎上腺素的反應只有心跳加速，但血管收縮的效能變得很差，身體為了維持血壓，心跳會變得更快。這些惡性循環甚至會讓病人頭暈和昏倒，正腎上腺素也會影響包括消化系統在內的其他器官，導致腹脹和便秘。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53177
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