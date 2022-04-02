女性私密處整形 讓妳那裡也可以美美的

我是廣告 請繼續往下閱讀
二、生產女性在懷孕過程中，陰道會因賀爾蒙而變得鬆弛，甚至在孕期就發生漏尿問題。生產時採取剖腹產或陰道生產，對於陰道的傷害也有差異。
三、體質每位女性陰道裡的第三類膠原蛋白（Type III collagen）比例各有不同，若天生比例較低，可能在年輕時就有鬆弛的困擾，也有許多人比例較高，直到老年才產生鬆弛現象。因此，即使同樣都有生產經驗，鬆弛的程度也可能因體質而有不同。
四、受傷以切除子宮肌瘤為例，若手術時採用部分腹腔鏡、部分經陰道取出肌瘤的術式，在器械擴張陰道時也可能造成傷口。
光電療程 可促進彈性蛋白新生蕭詠嫻醫師指出，以陰道生產來說，若嬰兒的胎頭尺寸適中、產程不過快也不過慢，陰道得以逐漸擴張，就不會導致筋膜斷裂；若胎頭太大，或是產婦的年齡較大，陰道彈性相對不佳，再加上急產迫使陰道迅速擴張，就有可能讓陰道的彈性纖維斷裂，帶來不可逆的鬆弛問題。
「如果還沒有生產經驗，只是因為年齡增長、賀爾蒙改變而造成的陰道鬆弛，可以先考慮利用光電治療來改善。」蕭詠嫻醫師說明，電波治療的作用深度較深，目的是促進陰道的彈性蛋白、肌纖維新生。常見的「薇薇電波」可作用於黏膜下5mm處，維護肌膚彈性；「蝴蝶電波」治療深度可達3∼5mm，能緊縮、強化盆底肌肉，亦可改善陰道黏膜的健康。
私密處整形可重建筋膜結構 適合產後婦女「至於私密處整形，就特別適合產後婦女！」蕭詠嫻醫師說明，針對陰道生產造成的陰道鬆弛，以及會陰（介於陰道與肛門之間）因剪開、裂開造成的會陰分離，或是撕裂傷癒合後形成的疤痕、攣縮、內陷等結構改變，則適合接受私密處整形，方法是利用手術分層重建筋膜結構、縮小陰道口，使其閉合為產前的狀態。
如果還想做私密處除毛、改善肌膚暗沈，也可以在陰道整形手術之外，依照需求搭配相關療程。蕭詠嫻醫師建議，可以先做電波、雷射等光電治療，再接受陰道內部手術，以及雷射除毛、雷射美白等療程，這些都可以安排在同一天進行。不過，除毛、美白雷射必須連續多次才可達到理想效果，應由醫師安排治療的次數和頻率。
▲婦產專科蕭詠嫻醫師
釐清動機、充分溝通 才可找到最適合的療程想要兼顧私密處的美觀和功能性，該如何找到最適合自己的療程呢？關鍵在於尋求具備婦產科專業，同時有私密處整形經驗的醫師。「每一次諮詢，我都特別重視女性真正的動機。」蕭詠嫻醫師強調，即使同樣要接受私密處整形手術，原因也不盡相同。舉例來說，若有陰道鬆弛困擾，是因為自己覺得鬆，還是伴侶覺得鬆？外陰部不夠美，是自己希望變美，還是因為被嫌棄不夠好看？有些女性為了取悅伴侶，或是過度盲目追求Ａ片女主角的私密處外觀，卻忘了關注自身心理健康，那麼即使手術成功了，也可能永遠都不會快樂。
「每個人的身體都不一樣，我們應該要接受原來的自己、找到真正的需求，而不只是迎合他人的期待。」蕭詠嫻醫師分享，曾有一位女性認為陰道反覆感染是因為小陰唇過長，希望利用手術來調整，但其實「陰唇長度」和「感染」未必完全相關，即使動了手術，也可能無法改善感染問題，足見充分溝通的重要性。
術後避免久坐、久站、久走 以免影響癒合「恢復期的大原則，就是不要久站、久坐、久走！」蕭詠嫻醫師指出，私密處整形手術屬於門診手術，麻醉清醒後若無不適，就可直接返家，只要術後1∼2週維持正常作息、清淡飲食，期間搭配溫水坐浴促進血液循環，盡可能不要長時間維持同樣姿勢，約6∼8週後就能恢復性生活，以及原有的運動習慣。除了瑜珈、皮拉提斯、重訓等靜態項目，也可以恢復快走、慢跑，但兩個月內切記不要騎腳踏車，以免私密處被身體的重量持續揉壓、摩擦而影響癒合。
蕭詠嫻醫師最後也提醒讀者，無論要接受何種治療，最重要的是確認需求、瞭解自己，諮詢時更要誠實地說明目的，才讓醫師做出最佳判斷，為妳打造最適合的私密處療程喔！
（文章授權提供／醫美時尚）
更多有關《醫美時尚》：www.dr-beauty.net
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53182
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw