5成台灣媽媽幫孩子開戶儲蓄！寧願苦自己也要帶孩子出遊

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根據調查，全球各地區民眾擁有存款帳戶的比例平均為96%，擁有「孩子儲蓄帳戶」的比例平均為18%。其中，台灣女性為孩子儲蓄的比例高達五成(50%)，為全球第一，遠高於其他區域參與調查的女性，如英國(15%)、德國(16%)、香港(13%)、日本(17%)及新加坡(22%)。再比較性別的差異，台灣女性擁有「孩子儲蓄帳戶」的比例高於男性(45%)，其他國家則只有日本和台灣一樣，其他國家包括英國、德國、香港、新加坡等則相反，以男性擁有「孩子儲蓄帳戶」的比例高於女性。顯示台灣女性在理財方面不只考量自身需求，尤其重視為孩子的未來超前部署。
針對台灣男、女持有的投資產品調查時，發現台灣女性在「一般投資帳戶」(44%)及「股票交易帳戶」(48%)的比例皆未達5成，低於男性的46%及63%；而在過去12個月，增加投資的女性也僅 25%，低於男性的36%。由此可見，台灣女性在投資決策上較為保守，面對市場變動也較無信心。若想在經濟及培育子女上更加寬裕，積極的財務規劃和長期投資可能是台灣女性實現理財目標的下一步。
近期受疫情及烏俄戰爭影響，通膨升息加溫，讓荷包吃緊，若單以儲蓄作為理財手法，專家提醒恐怕不及物價飆漲進而造成損失。富達國際建議，台灣女性可掌握「YES」口訣，趁年輕「Youth」及早訂下理財目標並開始進行理財和退休規劃，學習簡單且容易實行的方式「Easy way」，透過長期紀律的投資和儲蓄「regular Saving」，發揮時間和複合效益的累積，在理財上轉守為攻，朝個人財務目標邁進，成就在經濟上變得更獨立。
富達國際也表示，女性退休金及孩子的教育基金皆需長期規劃，如同ESG永續投資，提供客戶長遠且具持續性的投資方案，在投資決定過程中，除了考慮企業的財務因素，同時納入該企業對於E(Environment 環境)、S(Society 社會)、G(Governance 企業治理)的影響。讓女性投資人在幫助自己達成理財目標的同時，也透過永續投資的選擇，給孩子一個更美好的環境及未來。
這項調查於2022年1月7日至17日，由Opinium Research進行，這次調查地區包括中國、德國、香港、日本、新加坡、台灣及英國，共14052受訪者。其中，台灣受訪者包含女性949名和男性1049名。