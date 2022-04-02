大魯閣兒童節 竹市議員李妍慧甜蜜探班

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新竹市議員李妍慧表示：「我是三個小孩的媽媽，我一直希望可以讓他們在沒有打罵的環境下快樂成長，這並不容易，練習多傾聽孩子的想法，好好與孩子溝通，你會發現漸漸地會更瞭解孩子，關係也會更緊密。」她很開心今年與大魯閣湳雅廣場、人本教育基金會在兒童節連假共同合作這麼有意義的活動，拉長將近一個月的時間宣傳不打小孩的理念，歡迎更多新竹的家長一同參與響應。
今年李妍慧特別策畫別具意義的藝術行動，與清大附小三年級美術班（負責里）合作，以孩子的視角看待父母的管教，現場公開14幅可愛又別具意義的畫作，有的孩子從自身受到父母打罵的經驗去創作，有的孩子將自己父母的愛表現出來，她說：「我特別喜歡ＯＯＯ同學的作品，特別溫暖！」畫作在現場舉行公益拍賣，不少家長當場感動表示：「不打小孩了！以後好好愛我的寶貝！」
為了給予在現場擺攤的50攤「寶貝老闆」加油打氣，李妍慧現場率領卡通人偶沿街探班發放糖果應援，現場小孩開心不已，有的拉人偶一同拍照，有的害羞地拉著爸媽去拿糖果，也有的小小老闆不顧自己的攤位，衝上前來拿糖果，讓家長哭笑不得：「沒想到他們為了糖果，自己的店都不顧了！」現場猶如一場開心熱鬧的嘉年華會，不管是大人或是小孩都在兒童連假首日留下美好的回憶。
「憶童兒趣-2022寶貝老闆惜物市集」精心規畫9大闖關活動，囊括懷舊復古遊戲套圈圈、跳房子、彈珠台以及趣味的美食娃娃機、糖果一把抓、太鼓達人等，完成闖關即可獲得精美好禮一份，還有機會把「賓士汽車」（兒童）帶回家，今年也特別推出「寶貝老闆惜物市集」，吸引每日50攤的小朋友親自作主體驗當老闆，而在周一（4日）兒童節當天的舞台區也將有精彩的兒童音樂饗宴，把握機會！