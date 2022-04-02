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大魯閣兒童節 竹市議員李妍慧甜蜜探班

▲大魯閣兒童節限定！整層店家老闆全是小孩，新竹市議員李妍慧「甜蜜探班驚喜」全嗨炸。（圖／李妍慧辦公室提供）
▲大魯閣兒童節限定！整層店家老闆全是小孩，新竹市議員李妍慧「甜蜜探班驚喜」全嗨炸。（圖／李妍慧辦公室提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-04-02 18:27:39

新竹市議員李妍慧致力於推動兒童教育，今年兒童節連假攜手大魯閣湳雅廣場、人本教育基金會共同舉辦「憶童兒趣-2022寶貝老闆惜物市集」，今（2）日下午開幕首日吸引許多家長帶著小朋友參與闖關活動，現場充滿孩子歡笑。她公開今年特別策畫別具意義的藝術行動，14幅可愛又別具意義的畫作一字排開作為公益拍賣，許多家長當場看完感動參與立約：「不打小孩了！」

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4月是屬於兒童的月份，4月4日是兒童節、4月30日是國際不打小孩日，李妍慧率領的昌禾教育基金會去年與人本教育基金會成立「不打小孩聯盟」共同宣導不打小孩的理念，受到許多新竹在地家長熱烈的迴響。今年兩大基金會再攜手大魯閣湳雅廣場三方共同合作舉辦「憶童兒趣-2022寶貝老闆惜物市集」，提前在屬於小孩的「兒童節」起，展開一個月的宣導，邀請更多家長在4月30日共同立約不打小孩。

新竹市議員李妍慧表示：「我是三個小孩的媽媽，我一直希望可以讓他們在沒有打罵的環境下快樂成長，這並不容易，練習多傾聽孩子的想法，好好與孩子溝通，你會發現漸漸地會更瞭解孩子，關係也會更緊密。」她很開心今年與大魯閣湳雅廣場、人本教育基金會在兒童節連假共同合作這麼有意義的活動，拉長將近一個月的時間宣傳不打小孩的理念，歡迎更多新竹的家長一同參與響應。

今年李妍慧特別策畫別具意義的藝術行動，與清大附小三年級美術班（負責里）合作，以孩子的視角看待父母的管教，現場公開14幅可愛又別具意義的畫作，有的孩子從自身受到父母打罵的經驗去創作，有的孩子將自己父母的愛表現出來，她說：「我特別喜歡ＯＯＯ同學的作品，特別溫暖！」畫作在現場舉行公益拍賣，不少家長當場感動表示：「不打小孩了！以後好好愛我的寶貝！」

為了給予在現場擺攤的50攤「寶貝老闆」加油打氣，李妍慧現場率領卡通人偶沿街探班發放糖果應援，現場小孩開心不已，有的拉人偶一同拍照，有的害羞地拉著爸媽去拿糖果，也有的小小老闆不顧自己的攤位，衝上前來拿糖果，讓家長哭笑不得：「沒想到他們為了糖果，自己的店都不顧了！」現場猶如一場開心熱鬧的嘉年華會，不管是大人或是小孩都在兒童連假首日留下美好的回憶。

「憶童兒趣-2022寶貝老闆惜物市集」精心規畫9大闖關活動，囊括懷舊復古遊戲套圈圈、跳房子、彈珠台以及趣味的美食娃娃機、糖果一把抓、太鼓達人等，完成闖關即可獲得精美好禮一份，還有機會把「賓士汽車」（兒童）帶回家，今年也特別推出「寶貝老闆惜物市集」，吸引每日50攤的小朋友親自作主體驗當老闆，而在周一（4日）兒童節當天的舞台區也將有精彩的兒童音樂饗宴，把握機會！

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