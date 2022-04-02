竹縣十大交通建設再添2案獲補助 可望紓解交通壅塞

我是廣告 請繼續往下閱讀
縣府工務處指出，台1線替代道路建設規模及經費龐大，建設採分期推動，其中縣道118線至台68線間路段，因銜接兩個要道幹道，效益較高，作為第一期優先推動路段。施做路段北起縣道118線往南跨越彭湖圳、豆子埔溪及頭前溪後，與新竹市武陵路（台68線武陵高架橋）預留的基礎銜接。本新闢路段全長1754公尺，含三座橋梁（854.55公尺），其中有480公尺長路段位於新竹市境內。計畫路寬30公尺，車道配置採雙向各兩個3.5公尺快車道，以及一個2公尺機慢車道，兩側設有公共設施帶（綠帶），並佈設2公尺寬的人行與自行車共用道。
工務處表示，預期此工程效益可移轉台1線交通量約37%至42%，紓解台1線交通壅塞，帶動沿線及竹北西側地區發展。總工程經費須28.43億元，中央補助79%、22.46億元，縣配合款21%、5.97億元。
另外，台61線連結台15線道路拓寬工程位於新豐鄉台61線西濱快速公路「新豐一交流道口」，是主要連結台61線與台15線的重要聯絡道路，現況道路僅在交流道口前約200公尺的路幅，達約20公尺，其餘約為6公尺寬，自交流道開放通車後，行經台15線的車輛眾多，加上沿線工廠林立，常有大型車輛進出，每逢尖峰時段雙向會車不易而導致壅塞，因此計畫拓寬改善。
工務處說，本工程規劃針對未拓寬路段拓寬至20公尺，依既有道路中心線往二側平均拓寬，並在儘量減少建物拆遷的原則下線形調整。拓寬後佈設雙向4車道，中央分隔島及設施帶3.5公尺、兩側各一個3公尺快車道及3.5公尺混合車道。
預期效益除了可改善目前道路狹窄、會車不易的窘境，節省通行時間外，也改善銜接路口的交通動線，並佈設完整排水系統，強化區域灌排能力。這項工程總建設經費須2.88億元，中央補助款79%、2.2億元，縣配合款21%、0.68億元。
楊文科說，這兩件道路工程案件共獲得中央核定補助，總經費31.3億多元，其中中央補助款24.6億餘元，縣配合款6.6億餘元。「十大交通建設」僅推出2年，就已經有5案獲得中央補助，短期內就會陸續施工，期望能盡速緩解交通壅塞的狀況。他也表示，新竹縣的交通問題是他非常重視且迫切要解決的課題，新竹縣、市的交通壅塞，並非縣市合併就能解決，而是要腳踏實地面對問題、找出解方後，捲起袖子著手實行，才能有所突破。