張惠妹「2個媽」都來了！獻唱《彩虹》：真正的愛都一樣
張惠妹（阿妹）一連在台北小巨蛋舉辦12場「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，今（2日）來到第2場，她透露今家人有來，「第二個媽媽」張小燕也到場，覺得今晚非常幸福。場上阿妹演唱《彩虹》感動全場，表示：「希望同志這稱謂可以從世界上消失，沒有一個人喜歡同志就被冠上一個稱謂，我們都一樣，沒有不一樣，真正的愛都一樣。」
張惠妹聊到「禁跳」規範，笑說：「就是...我想跟大家聊一個很嚴肅的話題，關於在小巨蛋能不能跳這件事....你們當然說可以啊，是我被抓欸，不要怕是不是？我好怕！我好不容易才進小巨蛋....」此時台下建議到高雄巨蛋開唱，她再回：「我就現在是在台北小巨蛋！我知道大家不會希望我們這演唱會影響到鄰居，昨天我比喻就像是去KTV唱歌很嗨，但服務生說沒提供麥克風，就那種...歸剛欸的感覺。」
她不甘心表示：「我一直在想，怎麼樣在小巨蛋可以很嗨又不會打擾到鄰居，我在台東的時候，看到他們（家人）在種花，不要跳怎麼動？就搖擺動也可以嗨，這感覺很像稻草人，你們在這變稻草人，慢歌小小動，一直這樣蠕動，腳不離開地，所以我們今天就是全場稻草人....算了我不想講了，我覺得就隨意啦！」話一說完，全場尖叫連連。
張惠妹表演《彩虹》前，她說：「很多年前，我在某一個演出台上，我跟同志朋友打招呼，我永遠記得那時候一打招呼，我是隨口說出來的但有點嚇到，我覺得很感動，從那個招呼開始我們就建立奇妙連結。跟大家說一件事，彩虹很多顏色重疊在一起它會變白色，所以我有一個心願，我想從此之後，希望同志這稱謂可以從世界上消失，沒有一個人喜歡同志就被冠上一個稱謂，我們都一樣，沒有不一樣，真正的愛都一樣。」她將這首歌獻給努力走過來的各位。