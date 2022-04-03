為愛來電！金鐘名演員陳宇風人生首購全新機車，看上PGO Ur1！

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在戲劇方面有著亮眼的陳宇風，最初與雙胞胎弟弟陳熙鋒被唱片公司相中，組成台灣最早的雙胞胎團體「Top Twinz」出道，爾後轉入戲劇界，2008年於大愛電視台撿稻穗系列-黃金線中表現受到肯定，獲得該年金鐘獎戲劇節目男配角獎殊榮，2011年與女演員葉家妤結為連理，至今育有二女，經常可看見陳宇風在社群媒體上秀出恩愛家庭生活，令人稱羨。
隨著一對女兒就學，有了接送上下課的需求，過去大多都是開車接送，但臨停問題始終困擾著他們夫妻，因此到了2021年，陳宇風起了購買機車的念頭，愛車且對車非常有研究與概念的陳宇風，開始研究各款機車，挑選適合的車款。
談到挑選車輛注重的部分，陳宇風表示首重安全，因為過去曾有過騎大型重機在緊急煞車下，前輪鎖死造成前翻受傷的經驗，所以特別注重前後煞車的效能與平衡性，如今的速克達都具備CBS連動煞車系統，讓他格外放心，至於最終為何會選擇電動車在？主要是考量平時使用需求，希望可以減少後續保修負擔，結果發現電動車在後續保養維護上比傳統油車還便利，機械結構相對較少，既不用時常煩惱換油換水的問題，也不用擔心像過去油車可能會因動力或機械問題而故障顧路，畢竟平時工作十分忙碌，維護便利性較佳，是選擇電動車的原因之一。另外，就是換電池的便利性優於油車，進到換電站換電的時間遠比加油來的快，可以隨換隨走，符合其需求。
但在眾多品牌中，為何會選擇PGO？陳宇風表示：在研究各家產品挑車期間，發現PGO造車歷史夠久，且在造車工藝上口碑良好，連續多年獲得台灣精品獎，技術本位，另在包括：避震器、輪框、輪胎與鏈條等零部件用料都優於同級車，也經強化，但是讓他做出最後選擇的關鍵主因，是前去住家附近的PGO直營店服務人員的服務態度非常好，購車前，陳宇風至各品牌據點賞車，其中就是PGO服務最為親切打動了他，因此終綜合各項優點而選擇了PGO Ur1。
至於在挑車與購車過程中，是否有與太太葉家妤商討，陳宇風則表示，基本上家中有關機械的購買項目都歸他管，太太不會給太多意見，完全信任他。其實大家都知道，演藝人員拍起戲來，工作時間非常長，在經過多年打拼後，兩人都有調整生活型態的共識，都過了過去拼命工作的黃金歲月，因此，婚後葉家妤幾乎呈現半息影狀態，將重心移往家庭，工作重任則由陳宇風擔下，但幾年下來，陳宇風也逐漸調整步調，減緩工作時數，增加可以一家團圓的時間，工作之餘就會帶著全家人四處遊玩，享受家庭生活；在購入Ur1後，無論接送小孩、附近採買都變得更為便利，兩人也會輪流接送小孩，對出社會初期就是以機車代步的葉家妤來說，也完全不成問題，就連兩個小孩也愛上讓爸媽騎車接送的感覺，而他們也享受著被孩子抱緊處理的幸福時光，彼此間的感情也因有了Ur1更為加分。