骨鬆無症狀易被忽略　部彰骨鬆團隊前進社區宣導

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事實上，彰化縣衛生局也會赴各地的長照C據點幫長輩檢測骨質密度，但大部分長輩拿到報告後，即使確認有骨鬆問題，但因少疼痛因而未進入進入醫療體系治療。衛福部彰化醫院醫師個管師陳靖銀指出，因此部彰骨鬆團隊決定主動前進社區，除了向長輩說明骨鬆的嚴重性，若有意願就醫者，則協助長者進一步檢查，再由中西醫師會診治療。
50歲以上男性25%有骨鬆 女性更高達40%
王仕凱醫師說明，骨鬆就是指骨密度小於-2.5，小於-1則是骨質不足，容易因輕微跌倒、彎腰搬物品等情況造成骨折，在台灣估計50歲以上的男性25%有骨鬆，女性更高達40%，但就醫人數卻不多，主要因多數人僅了解三高疾病的嚴重，卻忽略骨鬆這個慢性的無聲殺手，加上骨折前未有任何疼痛，讓許多人在發生骨鬆性骨折的意外後才開始正視骨鬆。
骨鬆一旦骨折死亡率高 長輩應及早檢測骨密
根據世界衛生組織指出，骨質疏鬆症已是全球僅次於冠狀動脈心臟病的第二大重要流行病，其中近期研究也發現台灣的髖骨骨折發生率更是亞洲第一。王仕凱醫師強調，隨著台灣老年人口逐漸攀升，更應重視骨鬆對於健康的威脅，建議長輩都可以及早檢測骨密，一發現骨鬆就應及早保養治療，才能避免影響後續日常生活。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53250
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