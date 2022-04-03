抓不到背、扣不到內衣　恐是慢性肌腱炎

我是廣告 請繼續往下閱讀
臺北市立聯合醫院忠孝院區復健科主任杜育才指出，體外震波治療針對慢性發炎部位進行強能量刺激，來促進血管新生、增加血液循環、進而啟動組織再生達到自我修復能力；另外也能阻絕痛覺神經傳遞來止痛。因非侵入性、不用麻醉打針、不用住院吃藥的方式進行，且無其他明顯副作用，多半民眾都會覺得能不開刀就不要開刀。現在除了傳統電療復健及打針治療外，體外震波治療在門診的詢問度及接受度越來越高。
足底筋膜炎、網球肘等都適用 這些人不可用
體外震波治療不僅僅只有肩膀鈣化性肌腱炎，臨床研究還有其他適應症，例如：足底筋膜炎、網球肘、肌筋膜疼痛症以及骨折後癒合不良。然而並不是所有人都適合進行體外震波治療，常見禁忌症像是：局部感染症狀、惡性腫瘤、凝血功能異常以及腦部、肺部、眼睛周圍等部位。因此建議在接受體外震波治療之前須，經過醫師進行完整評估，藉由詳細病程、專業理學判斷以及影像學檢查後，正確診斷出問題點，才能進行體外震波療程。
物理治療師郭妍伶說，忠孝醫院的體外震波治療為自費治療，使用聚焦式震波，一個療程為3次，一周打1~2次，每次約2,000發。治療當下會有刺痛或痠痛感是正常的（約五到七分痛），因應不同病況都會調整不同能量強度、治療深度以及頻率。除了震波治療，還要搭配治療師個人化的復健運動訓練及姿勢矯正，合適的營養補充及休息，才能治標又治本，還給您一個輕鬆自如的肩膀，日常生活不卡卡。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53223
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw