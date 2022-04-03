孕婦高血糖得當心　恐提高新生兒畸形機率

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一名懷孕五個多月的準媽媽，本身有糖尿病病史，但懷孕過程卻未節制飲食，不僅吃多喝水，體重也增加破表，起初因未有不適並不在意，直到產檢發現血糖異常，進一步檢查後，胎兒已出現肢體畸形等發育異常症狀，最終只能選擇中止妊娠。陳彥廷醫師表示，懷孕前若有血糖問題，懷孕時更容易血糖不穩定，也會對胎兒造成影響。
妊娠糖尿病別大意 恐危及母體及胎兒健康
陳彥廷醫師說明，妊娠糖尿病在不同懷孕階段會造成不同的影響，包括產前的高血糖會使胎兒無心跳、早期流產或胎兒發育異常等，第二孕期後則容易提高子癲前症的風險、胎兒過大等問題，到了生產階段則常因胎兒過大造成新生兒或母體的生產損傷，甚至胎兒出生後，到了兒童時期也會增加肥胖機率以及罹患心血管疾病的風險。
透過自我血糖監測 保護孕媽咪和孩子健康
此外，若有BMI高、多囊性卵巢症候群、曾生產過體重過重的寶寶，以及其他綜合內外科合併疾病等的準媽媽們，在備孕或發現懷孕時就應先檢查是否有血糖過高問題，以免影響母體及寶寶健康。陳彥廷醫師強調，目前健保有給付血糖試紙給28周以上，確診為妊娠糖尿病的孕婦也可免費借用血糖機等政策，透過自我血糖監測，才能保護自己和孩子的健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53252
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