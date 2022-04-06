眾鋼砲別跑！Toyota GR Corolla正式登場、開始追擊！

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1973年，TE25 Corolla為Toyota拿下第一座WRC冠軍，接著Corolla Levin在 1975年於1,000 Lakes Rally大賽奪冠，證明Corolla依舊有著優良的賽車血統，加上豐田章男的熱血基因，催生GR Corolla正式問世。
延續著GR Yaris大受歡迎的經驗，GR Corolla發表時並沒有特別公布生產數量，並將會在元町工廠生產，車主購車後在美國會獲得當地 國家汽車運動協會〈National Auto Sport Association〉一年會員資格，將會由專業教練執導駕駛技巧。GR Corolla是以GA-C平台開發，並對應優異性能予以強化，並採寬體設計與配有空力套件，排氣尾段則是採特別的中、左、右三出式設計，都讓它顯得特別搶眼。
大家最關注的動力性能部分，搭載原廠代號G16E-GTS渦輪增壓三汽缸引擎，實際排氣量為1,618c.c.，換上全新具有閥門的排氣系統，進氣也經過強化，最大馬力增加到300hp〈304PS〉/6,500rpm，最大扭力則是370Nm〈37.7kgm〉/3,000-5,550rpm，搭配iMT智慧六速手排變速系統；為增加渦輪增壓運轉效率，將其配置與排氣岐管直接連為一氣，除可減輕重量，還可替觸媒轉化器增加預熱效果。
大家最關注的動力性能部分，搭載原廠代號G16E-GTS渦輪增壓三汽缸引擎，實際排氣量為1,618c.c.，換上全新具有閥門的排氣系統，進氣也經過強化，最大馬力增加到300hp〈304PS〉/6,500rpm，最大扭力則是370Nm〈37.7kgm〉/3,000-5,550rpm，搭配iMT智慧六速手排變速系統；為增加渦輪增壓運轉效率，將其配置與排氣岐管直接連為一氣，除可減輕重量，還可替觸媒轉化器增加預熱效果。
為強化車身剛性，Toyota為GR Corolla的車體結構增加了更多的焊接點，尤其在銜接點使用了更多的結構黏合劑，進一步強化剛性。煞車系統則是配置前14吋碟盤搭四活塞鋁製卡鉗，後11.7吋碟盤搭雙活塞卡鉗。並搭配尺寸為235/40R18之Michelin Pilot Sport 4高性能胎與15輻鋁合金輪圈。
與GR Yaris相同，GR Corolla廣泛使用輕量化材質來降低車重，車頂亦採用鍛造碳纖維材質〈Circuit Edition〉，除重量更輕也有助於降低重心，另外，引擎蓋與前門板都是採用鋁合金材質，並在重要車體結構使用高強度鋼材，確保車體結構吸收與分散撞擊力的能力。
同時，為了達到更好的空氣動力效果，GR Corolla透過自車頭順勢延展至車頂的線條，將氣流導至後尾翼產生更大的下壓力，並且亦採寬體車身設計，可透過兩側擾流翼，使車側氣流通過地更為流暢，前下擾流翼與平整化底板，以及後分流器都可讓氣流快速通過，同樣達到更好的下壓力與提高穩定性。
進入座艙，雖然基本架構與一般Corolla相同，並以黑色基調，但在儀錶板部分導入新開發的12.3吋彩色多功能顯示幕、可顯示GR 4WD四輪傳動資訊、渦輪壓力、檔位指示、轉速錶等資訊。而手排排檔桿設置在手臂自方向盤自然放下的位置，加上短行程設計，以利換檔動作，此外，GR Corolla重新用上了傳統的手拉式手煞車。並在方向盤與跑車座椅頭枕嵌有GR Sport專屬徽飾，以示身分。
GR Corolla發表初期，提供Core Grade與Circuit Edition兩種版本；Core Grade基本提供紅、黑及稍晚會推出的白色三種車色，配有短尾翼、壓有GR-Four字樣的側裙、寬體前後葉子鈑，車身同色車頂設計。預計採限量推出的Circuit Edition，除了有紅、白兩種基本車色外，另可選專屬的金屬銀車色，同樣具備寬體套件與壓有GR-Four字樣側裙等配置，但增加了鍛造碳纖維車頂、引擎散熱口與運動型尾翼。另外座椅改採Brin Naub® 絨面與皮革包覆，並有Morizo簽名字樣排檔頭。
雖然Toyota沒有明確指出GR Corolla的年產量設定多少，但至少會多過6,500輛，錯過GR Yaris的朋友這回可別再錯過GR Corolla了。