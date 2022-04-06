0-400m加速衝出8.72秒成績！廖老大率D2團隊打造之TT RS打龜成功(內有影片)

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起初廖老大與杰尼龜於社群網站針對0-400m加速賽相互論戰，但因杰尼龜一句「台灣沒有快車」，廖老大決定打造一輛車挑戰杰尼龜於「車涯」紀錄，「車涯」為一款測試車輛加速的儀器，在玩車圈相當受歡迎，在此之前，杰尼龜以所謂8.93秒的0-400m加速成績，一度成為車涯紀錄榜上最速紀錄，即便紀錄被其他車款打破，但仍是車涯榜中所謂零四加速最快的TT RS，但就因為他的一句話，廖老大決定以一輛一模一樣的TT RS，打造零四加速比賽車來打破其記錄，證明台灣可以改出破紀錄車輛。
經過近兩個月的網路戰火，以及場地尋覓的波折，終於在包括：立委莊競程、台中市議員江肇國、曾朝榮等民意代表努力協調申請下，最終決定於4月6日上午於台中港附近的風車大道進行測試。
測試當日，由D2車隊資深車手郭國信操刀駕駛，在現場近萬人觀眾加油聲中，在第二趟是跑時以8.72秒成績，打破杰尼龜於車涯修正前、疑似造假之8.93秒成績，距離8.62秒之亞洲成績僅有些許差距，原廖老大與D2團隊期望能在第三次測試時，打破8.62秒成績，但因風向、路況等因素，僅跑出8.77秒，可惜沒能打破亞洲紀錄。
這次風坡，也間接引發台灣汽車測試場地與賽車場缺乏與不夠親民等問題，最終只能以申請封路來完成本次測試，雖然測試的風車大道長度足夠，但畢竟平常是一般道路，路面品質不能與賽車場相比，因此在測試環境不盡理想下，仍跑出8.72秒成績，實屬不易，其中資深車手郭國信的精準操駕也起到關鍵作用，讓測試可安全完成。
本次測試，現場吸引近萬人到場觀賞，遠比各界預期來得多許多，證明台灣是有賽車觀賞人口，而值得一提的是，現場即使是在一般道路以封路方式進行，但各項規畫相當完善，觀眾也都配合管制待在封鎖線外觀賞，且秩序良好，廖老大旗下琦玉集團更動員超過百名工作人員至現場執行場地維護、維安等工作，並亦安排有救護車、安全工作車等待命，最終測試結束後，更盡到維護場地清潔之責任，在前置時間有限下，展現國際車隊的動員能力與執行力。
接下來，廖老大表示：再給他兩個月的時間，往打破亞洲紀錄方向前進，最後其團隊會以打破世界紀錄為目標，向世界展現台灣的汽車工業實力，證明台灣「有快車」！