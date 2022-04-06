COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

展間一探122.8萬元起限量的Mazda 3 e-Skyactiv X Edition引擎神技

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-06 20:25:21

Mazda日前宣布Mazda 3 e-Skyactiv X Edition以122.8萬元起展開限量100台接單，而Mazda 3 e-Skyactiv X Edition與其它車型最大差異與獨特之處，就是搭載SPCCI火花控制壓燃點火技術引擎，而今日也親至展間一賞Mazda 3 e-Skyactiv X Edition。

我是廣告 請繼續往下閱讀
在外觀上Mazda 3 e-Skyactiv X Edition與其它Mazda 3並無明顯不同，但為彰顯身分則於前葉子板與車尾等處附上e-Skyactiv X銘牌，輪圈Mazda 3 e-Skyactiv X則是採用亮黑配色，坐艙部分則會以酒韻紅鋪陳及中控提供e-Skyactiv X汽油壓燃引擎專屬能源監控資訊。

葉子板與車尾附有e-Skyactiv X銘牌。
葉子板與車尾附有e-Skyactiv X銘牌。
輪圈採用亮黑處理。
輪圈採用亮黑處理。
Mazda 3 e-Skyactiv X Edition座艙踩酒韻紅鋪陳。
Mazda 3 e-Skyactiv X Edition座艙踩酒韻紅鋪陳。
中控提供e-Skyactiv X汽油壓燃引擎專屬能源監控資訊。
中控提供e-Skyactiv X汽油壓燃引擎專屬能源監控資訊。
相較於外觀細微的差異，Mazda 3 e-Skyactiv X Edition最獨特之處是引擎蓋底下那具引擎。之所以特別，是因Mazda e-Skyactiv X採用獨步全球的SPCCI（Spark Controlled Compression Ignition火花壓燃控制點火，以下簡稱SPCCI技術），將汽油引擎成功導入柴油引擎的壓燃點火原理，也是現階段最為理想的點火方式。為了實現穩定的壓燃點火燃燒，在所有的汽缸上都裝置了燃燒壓力傳感器，這個傳感器最快以萬分之一秒為單位對燃燒氣體的壓力進行量測，判斷細微的變化並做出調整，讓 Mazda在汽油引擎上創造出15:1的超高壓縮比與和稀薄燃燒的雙模式效率。SPCCI引擎高精準度的燃油噴射與進氣系統，在引擎進排氣溫度進行精密的控制，供油壓力以700bar超高壓霧化噴射來降低燃油消耗並實現極致的熱效率。

Mazda 3 e-Skyactiv X Edition最獨特之處是引擎蓋底下那具引擎。
Mazda 3 e-Skyactiv X Edition最獨特之處是引擎蓋底下那具引擎。
Mazda 3 e-Skyactiv X Edition採用SPCCI（Spark Controlled Compression Ignition火花壓燃控制點火）。
Mazda 3 e-Skyactiv X Edition採用SPCCI（Spark Controlled Compression Ignition火花壓燃控制點火）。
基於SPCCI高精準度的燃油噴射與進氣系統，Mazda 3 e-Skyactiv X Edition能輸出180hp最大馬力與22.9kgm扭力峰值，不僅如此Mazda 3 e-Skyactiv X Edition亦搭載M Hybrid 24V輕油電，透過系統的整合以集成式啟動馬達（ISG）實現了煞車動能回收的功效，將動能轉換為輔助電力提供給照明等車載電系設備使用，有效減輕引擎負擔，可明顯感受引擎怠速時起步更加平順。e-Skyactiv X汽油壓燃引擎進一步擴展高轉速域的延伸性，感受高轉速動力延伸的同時，還可以兼顧燃油的經濟性。在可見的數據之外，最明顯的消費者利益是更寬闊的出力範圍和節能範圍，駕駛人無須刻意侷限自己的駕駛方式，在更寬闊的轉速範圍，都可以享有更好的力量和節能效果。

Mazda 3 e-Skyactiv X Edition具有180hp/22.9kgm最大輸出。
Mazda 3 e-Skyactiv X Edition具有180hp/22.9kgm最大輸出。

搭載四缸入門動力　Mercedes-AMG SL 43 正式發表

0-400m加速衝出8.72秒成績！廖老大率D2團隊打造之TT RS打龜成功(內有影片)

配備與充電性能提昇　2022 年式 Suzuki Across 登場

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

帥氣的八大行星！你最期待看到哪顆星球的舞蹈直拍？

繼續作答
即時
推薦閱讀