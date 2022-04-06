展間一探122.8萬元起限量的Mazda 3 e-Skyactiv X Edition引擎神技

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在外觀上Mazda 3 e-Skyactiv X Edition與其它Mazda 3並無明顯不同，但為彰顯身分則於前葉子板與車尾等處附上e-Skyactiv X銘牌，輪圈Mazda 3 e-Skyactiv X則是採用亮黑配色，坐艙部分則會以酒韻紅鋪陳及中控提供e-Skyactiv X汽油壓燃引擎專屬能源監控資訊。
相較於外觀細微的差異，Mazda 3 e-Skyactiv X Edition最獨特之處是引擎蓋底下那具引擎。之所以特別，是因Mazda e-Skyactiv X採用獨步全球的SPCCI（Spark Controlled Compression Ignition火花壓燃控制點火，以下簡稱SPCCI技術），將汽油引擎成功導入柴油引擎的壓燃點火原理，也是現階段最為理想的點火方式。為了實現穩定的壓燃點火燃燒，在所有的汽缸上都裝置了燃燒壓力傳感器，這個傳感器最快以萬分之一秒為單位對燃燒氣體的壓力進行量測，判斷細微的變化並做出調整，讓 Mazda在汽油引擎上創造出15:1的超高壓縮比與和稀薄燃燒的雙模式效率。SPCCI引擎高精準度的燃油噴射與進氣系統，在引擎進排氣溫度進行精密的控制，供油壓力以700bar超高壓霧化噴射來降低燃油消耗並實現極致的熱效率。
基於SPCCI高精準度的燃油噴射與進氣系統，Mazda 3 e-Skyactiv X Edition能輸出180hp最大馬力與22.9kgm扭力峰值，不僅如此Mazda 3 e-Skyactiv X Edition亦搭載M Hybrid 24V輕油電，透過系統的整合以集成式啟動馬達（ISG）實現了煞車動能回收的功效，將動能轉換為輔助電力提供給照明等車載電系設備使用，有效減輕引擎負擔，可明顯感受引擎怠速時起步更加平順。e-Skyactiv X汽油壓燃引擎進一步擴展高轉速域的延伸性，感受高轉速動力延伸的同時，還可以兼顧燃油的經濟性。在可見的數據之外，最明顯的消費者利益是更寬闊的出力範圍和節能範圍，駕駛人無須刻意侷限自己的駕駛方式，在更寬闊的轉速範圍，都可以享有更好的力量和節能效果。