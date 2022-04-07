Tata Curvv純電概念休旅亮相，預計兩年內邁入量產!

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Tata Curvv概念車在外觀上採用的是Coupe跑車般的身型曲線，斜背式車尾造型搭配距地較低的懸吊，先不論性能數據光從外形看起就相當具動感氛圍，另外車門上也沒看見明顯的把手設計，也未用過於複雜的線條詮釋，加上採用數位鏡頭取代後視鏡的手法讓車側看起來相當簡潔流線；車尾則相當具創意的在窗框上採用紅色燈條環繞，搭配下方橫貫且立體的煞車燈組營造出多層次的尾部輪廓。
車艙內部同樣延續外觀的簡約手法，以兩組獨立於儀表上方的數位螢幕作為駕駛儀表及控台資訊系統，控台下方則為一組控制空調系統的觸控面板，中央鞍座上則是一組旋鈕式的檔位選擇鈕，比較特別的是從圖片來看其電門及煞車踏板的角度採平面設計，不知啟動後是否會調成符合人體工學的角度還有待日後確認，其他像是座椅及空間配置在這次的預告圖中皆未能得見，不過可確定的是相較同級對手的產品Tata Curvv概念車在內裝鋪陳仍是採低成本的策略規劃。
動力系統這次仍未公布，不過Tata表示Curvv的量產車型將會在兩年內推出，而且除了純電動版本外也會有純內燃機與混合動力的車型推出，依目前的進度來看距離量產已達到70-80%的階段，不過據目前規畫仍以印度市場為主，想購買到印度製的電動車可能要再等等了。