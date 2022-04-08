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任嘉倫床戲台詞「車速狂飆」　放慢倍速抓包亮點

▲任嘉倫（左）、白鹿《一生一世》床戲纏綿又甜蜜。（圖／愛爾達）
▲任嘉倫（左）、白鹿《一生一世》床戲纏綿又甜蜜。（圖／愛爾達）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-04-08 11:30:00

任嘉倫、白鹿主演的《一生一世》，作為《周生如故》的現代篇，揮別古代無疾而終的師徒戀，粉紅泡泡灑好灑滿，最經典的雨後床戲，白鹿一句「老公」開啟任嘉倫想滾床的開關，從低聲細語再到輕吻額頭，那句：「不要把溫度調太低，等下可能會出汗。」可說是車速狂飆，將浪漫氛圍燃燒到最高點。當被問及這場戲有什麼趣事時，白鹿說拍攝當下兩人都很害羞，隨即又加碼爆料：「鏡頭放慢後，可以看到我的肩膀抖了一下，『其實那是笑場啦。』」

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▲任嘉倫（右）濕身環抱白鹿，「等下可能會出汗」。（圖／愛爾達）
▲任嘉倫（右）濕身環抱白鹿，「等下可能會出汗」。（圖／愛爾達）
劇中暗藏許多細節滿分的「古今連動」，比如時宜（白鹿飾）和周生辰（任嘉倫飾）首次約會的地點是西安，就是《周生如故》中的西州，時宜捨棄前世的「漼姓」、討厭紅色和有懼高症，她挑選禮服時，選了和前世拜師時一樣的青色衣裙；周生辰則為她寫完前世未完成的「上林賦」，也終於將石榴送出去，當然少不了經典的「摸美人骨」，彼此間小火慢燉的情意，吸引劇迷們用顯微鏡追劇，更寫下微博話題閱讀量高達167億的驚人紀錄。

▲「辰時CP」任嘉倫（右）、白鹿火速訂婚。（圖／愛爾達）
▲「辰時CP」任嘉倫（右）、白鹿火速訂婚。（圖／愛爾達）
另外，「辰時CP」的台詞也相當甜蜜，周生辰在劇中是標準的理工直男，更被粉絲戲稱「前世應該被剔了筋，今世才這麼呆萌」，但他在學生面前坦率地說出的那句：「我只是一個普通人，在一個合適的年紀，遇到一個超乎預想的人，如果不跟她結婚，可能會後悔一輩子。」直接被奉為告白金句，而時宜則甜蜜回應：「我敢確定你生下來就是要和我結婚。」這也難怪不少粉絲會寫下「辰時CP前世做不到的，在今生都補上了」等留言，《一生一世》4月13日起，周一至周五晚間7點於愛爾達影劇台播出。
 

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