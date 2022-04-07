國民法官法庭被害人坐哪好？ 司法院：擬定可兼顧方案
國民法官制度明年上路，司法院上個月公布國民法官專庭的設計，然而「被害人席位」被排在檢辯後方，遭劍青檢改質疑不尊重訴訟當事人感受。司法院今（7）日召開「國民法官法庭席位布置諮詢會議」，最後仍無共識。司法院表示，將擬定得以兼顧被害人權益與三方訴訟構造的席位布置方案。
現行刑事法庭中，被害人、告訴人及代理人（包含陪同人、訴訟參與人及代理人）的席位是設置在證人、鑑定人席旁邊，也就是檢察官席的左後方靠近欄杆處，隨著被害人的程序參與權、意見陳述權日益受到重視，國民法官法庭中，被害人等之席位應如何安排？近來引起各界關注。
司法院今天邀請法官、檢察官、律師、學者以及法務部、全國律師聯合會、犯罪被害人保護協會代表與會。與會人士分別提出各種建議，諸如：將被害人等的席位向前移動到檢察官席旁邊、將被害人等的席位向前移動至檢察官席後方、維持現狀、依身分不同而為不同之席位安排、由審判長視個案情形為適當調整等，尚無共識。
與會各界代表均認同應重視被害人的訴訟參與權，尊重被害人的意願、考量被害人的心情。司法院表示，將充分斟酌各界意見，擬定得以兼顧被害人權益與三方訴訟構造的席位布置方案。