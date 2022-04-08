按摩最怕泰式「關節技」？網讚這招最療癒：按完輕飄飄
肩頸僵硬、腰痠背痛變成現今文明病，許多上班族、學生因為長時間久坐，身體常會不舒服，學生們還有體育課可以活動筋骨，工時長且沒有運動習慣的大人，常會透過按摩來改善身體痠痛，《Social Lab社群實驗室》追蹤近三個月關於「按摩」的網路聲量，分析網友最愛的按摩形式。
在眾多按摩種類中，痛得要命卻很紓壓的「推拿」依然是眾人首選，網路討論度最高，相關討論包含：「本來以為自己很能忍，就果一推下去，直接叫出來，但痠痛真的減少很多」、「有按到那些疼痛的點，可以試試」，嘗試推拿的民眾紛紛表示，雖然當下感受很強烈，但事後身心舒暢的感覺非常值得。
此外，「指壓」、「泰式按摩」也是不少人公認是當下痛苦、後續舒暢的按摩種類。尤其「指壓」雖力度大，卻仍備受許多上班族推薦，「每天看螢幕肩頸很硬，喜歡那種壓到深層的感覺」、「隔天感覺筋都開了」；至於近年來十分興盛的「泰式按摩」，會在按摩過程加入瑜伽拉筋的動作，整體動作範圍較大，讓網友驚呼：「折過來、凹過去，嚇死我」、「很像關節技，但筋骨會有暢通的感覺」。
相較於力度較大的按摩類型，也有人會選擇「水療SPA」來放鬆疲勞，透過水作為媒介達到療癒效果，體驗過的網友分享：「氣氛很棒、一下就睡著了」、「按完感覺輕飄飄的，大推」。如果不想下水，怕痛的民眾更傾向於「油壓」、「精油按摩」，兩者會加入按摩油、精油在皮膚上，以推、揉的手法按摩，因此力道較為輕盈、柔和，讓喜愛溫和派的民眾大讚：「滑滑的好療癒」、「感覺把糾結的肌肉推開了」。