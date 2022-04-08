美國疫情燒、拜登妹也確診！佛奇：今秋病例可能再度激增
美國新冠疫情在政府高層延燒，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）7日宣布自己新冠病毒檢測結果呈陽性，在她之前，美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、司法部長加蘭（Merrick Garland）以及副總統賀錦麗的傳訊總監西蒙斯（Jamal Simmons）等人已都陸續確診，連總統拜登（Joe Biden）的胞妹瓦萊麗・拜登・歐文斯（Valerie Biden Owens）也中招。所幸他們大多已接種過完整甚至加強劑的新冠疫苗，皆屬輕症或無症狀，近日也沒有與79歲的拜登密切接觸。不過，美國國家過敏症和傳染病研究所所長佛奇（Anthony Fauci）警告，未來幾週美國的新冠確診病例將會增加，而且很有可能在秋天出現新一波的病例激增。
綜合美國《有線電視新聞網》（CNN）等外媒報導，佛奇7日受訪時表示，近期隨著Omicron的BA.2亞型毒株蔓延，英國新增病例已經激增，之所以會這樣，除了當局撤回許多防疫相關規定以外，免疫力也在減弱，而這些情況在美國也存在。
佛奇聲稱，看到病例上升，他本人並不感到驚訝，後續如何還有待觀察，不過他認為，隨著秋季天氣變冷，美國的確診病例增加應該是可以預見的，因此美國國家衞生研究院、美國FDA及其諮詢委員會也正在研擬應對策略。
隨着BA.2亞型毒株蔓延，全美的新冠確診率又再度上升，給美國多地帶來不小壓力，由於目前正是春季，人們戶外活動的比例也很高，讓各地的疫情防控面臨困難。
※【NOWnews 今日新聞
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