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Smart全新電動車Smart #1亮相，為品牌重整打響第一炮!

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-04-08 15:25:20

Smart去年在IAA車展中展出Concept #1概念車後，眾人對品牌策略重新調整後抱以諸多期待，歷經多次預告後終於在昨日以量產車之姿亮相，並將其名稱定調為Smart #1，純電動化的設定將主要對手設定為Volkswagen ID.3這種中小型掀背房車。

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Smart過去在戴姆勒集團時期曾以Fortwo、Forfour、Cabrio車型推出電動車版本，而後在戴姆勒集團與中國吉利集團攜手重整Smart這個品牌後，也將產品策略轉往純電車的方向進行，首款量產作品便是這部中小型五人座掀背車Smart #1，外觀設計與去年IAA車展發表的Concept #1幾乎是複製貼上，依舊承襲品牌傳統維持圓滑的線條輪廓，不過頭尾燈造型比起過去來的更為細長，搭配上隱藏式門把設計讓外觀看起來更顯簡潔，其優勢也表現在0.29 cd的風阻係數表現上。

內裝鋪陳雖然新聞稿未有過多描述，但依目前的訊息可知駕駛儀表為一組9.2吋的數位螢幕搭配12.8吋的中控娛樂資訊系統，HUD抬頭顯示器則可投射出10吋的投影畫面，並配置有Level 2等級的半自動駕駛系統，而車艙面板則承襲戴姆勒集團慣用的霧銀金屬材質作為提升質感的手段，座椅則利用不織布與皮革的混搭加上格狀花樣營造出視覺上的獨特性，再賦予不同區域的氣氛燈營造成功將車室質感提升到中高級房車的水準之列。

動力系統採用的是吉利集團所研發的SEA電動車平台，搭載一組66 kWh電池模組其續航里程為440公里，若採家用22-kW交流充電座可在3.5小時內將電量從10%充至880%，若採用原廠150-kW直流快充可在30分鐘內充至80%，上市初期將配置一具可輸出264匹馬力且極速可達180 km/h的後軸馬達，但後續會有更大的電池模組與多馬達配置的車型會接續推出，目前販售日期與價格皆尚未公布，不過中國市場會是首發區域，屆時若有進一步消息再替各位網友送上更新訊息。

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