劍湖山捕獲「牛奶肌兇妹」　本尊是50萬人氣網美

網美徐恩（漢娜，Hannah）從英國海歸回台，擁有甜美臉蛋、魔鬼身材及倫敦大學亮眼學歷，上過《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》等綜藝節目，目前是知名直播平台主播，IG追蹤數超過50萬。她昨（7日）分享到劍湖山樂園遊玩的照片，火辣穿搭讓人看得目不轉睛。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲▼徐恩外型亮眼，上過不少綜藝節目。（圖／徐恩 Hannah IG）▲徐恩熱愛旅行及美食。（圖／徐恩 Hannah IG）徐恩發IG並在劍湖山打卡，秀出站在摩天輪、侏儸紀世界主題設施擺拍的美照，只見她穿鐵灰色一件式短洋裝，正面交叉布料形成大V字，鎖骨線條、圓挺雪胸、人字深溝一覽無遺，乳白色肌膚被自然光照射更為晶瑩剔透，成了園區最美麗的風景。▲▼徐恩在遊樂園留影。（圖／徐恩 Hannah IG）▲徐恩玩設施賣萌。（圖／徐恩 Hannah IG）▲徐恩衣著讓照片失焦。（圖／徐恩 Hannah IG）「還記得上次來遊樂園是什麼時候嗎？一起找回童年的美好」，徐恩寫道，網友大讚她又美又可愛，還有人虧她根本才8歲。事實上，徐恩前年萬聖節分享Cos「成人版妙麗」搭北捷的照片，在臉書社團引起廣大迴響，不少人直呼「要學魔法了沒」、「葛來分多加100分」，徐恩IG也因此漲粉。（編輯：楊穎軒）▲徐恩2020年萬聖節扮妙麗搭捷運爆紅。（圖／徐恩 Hannah IG）瑪丹娜怎麼了？貼鏡頭嘟嘴啾一下 鐵粉嚇瘋：不要過來白皙長髮妹「浴巾掉到胸口」 網友放大確認過了《社內相親》孝燮世正「原著18禁床照公開」！副CP拍婚紗