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劍湖山捕獲「牛奶肌兇妹」　本尊是50萬人氣網美

▲網美徐恩在劍湖山拍照。（圖／徐恩 Hannah IG）
▲網美徐恩在劍湖山拍照。（圖／徐恩 Hannah IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-04-08 21:00:00

網美徐恩（漢娜，Hannah）從英國海歸回台，擁有甜美臉蛋、魔鬼身材及倫敦大學亮眼學歷，上過《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》等綜藝節目，目前是知名直播平台主播，IG追蹤數超過50萬。她昨（7日）分享到劍湖山樂園遊玩的照片，火辣穿搭讓人看得目不轉睛。

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▲▼徐恩外型亮眼，上過不少綜藝節目。（圖／徐恩 Hannah IG）
▲▼徐恩外型亮眼，上過不少綜藝節目。（圖／徐恩 Hannah IG）
▲▼徐恩外型亮眼，上過不少綜藝節目。（圖／徐恩 Hannah IG）
▲徐恩熱愛旅行及美食。（圖／徐恩 Hannah IG）
徐恩發IG並在劍湖山打卡，秀出站在摩天輪、侏儸紀世界主題設施擺拍的美照，只見她穿鐵灰色一件式短洋裝，正面交叉布料形成大V字，鎖骨線條、圓挺雪胸、人字深溝一覽無遺，乳白色肌膚被自然光照射更為晶瑩剔透，成了園區最美麗的風景。

▲▼徐恩在遊樂園留影。（圖／徐恩IG）
▲▼徐恩在遊樂園留影。（圖／徐恩 Hannah IG）
▲▼徐恩在遊樂園留影。（圖／徐恩IG）
▲徐恩玩設施賣萌。（圖／徐恩IG）
▲徐恩玩設施賣萌。（圖／徐恩 Hannah IG）
▲徐恩衣著讓照片失焦。（圖／徐恩IG）
▲徐恩衣著讓照片失焦。（圖／徐恩 Hannah IG）
「還記得上次來遊樂園是什麼時候嗎？一起找回童年的美好」，徐恩寫道，網友大讚她又美又可愛，還有人虧她根本才8歲。事實上，徐恩前年萬聖節分享Cos「成人版妙麗」搭北捷的照片，在臉書社團引起廣大迴響，不少人直呼「要學魔法了沒」、「葛來分多加100分」，徐恩IG也因此漲粉。（編輯：楊穎軒）

▲徐恩2020年萬聖節扮妙麗搭捷運。（圖／徐恩 Hannah IG）
▲徐恩2020年萬聖節扮妙麗搭捷運爆紅。（圖／徐恩 Hannah IG）

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