▲ 「Taste by Lexus」秘境景觀品嘗頤宮佳餚

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受 Lexus 邀請，雲品國際總經理丁原偉與頤宮行政主廚陳泰榮特別以 Lexus 品牌精神-Experience Amazing 為主軸，端出頤宮菜單上吃不到的私房菜色，精心挑選多種頂級食材，以繁雜費工的烹調工序，打造專屬 Lexus 車主的尊榮套餐，創造獨一無二的品牌饗宴。
從正式晚宴開始前的「Mingle Time」設計匠心獨具的鮭魚/旗魚/鮪魚糖果，佐以凍頂烏龍香檳 Mocktail 與琴酒Cocktail，在山間秘境、夕陽餘暉下品茗飲酒，享受愜意時光。晚宴則以道道職人工序與巧思的美饌讓賓客大呼驚奇，「田野山林間的冰與火之歌」以台灣時令的野菜盤和桑椹葉及昭和草做為炸物，「老母雞在大山大海下與海味的邂逅」是以厚黃魚花膠佐整片金華火腿，飄香四溢、入口驚豔的火烔花膠燉雞盅！ 「與魚無關」使用日本吉品 30 頭糖心鮑扣鵝掌，濃郁鮮美的滋味，每一口都讓人魂牽夢縈。
此外，出身澳門的陳泰榮主廚特別設計「不為人知的秋日午後」，也就是港澳人過壽時享用的頂級古法焗蟹蓋，一般餐廳用尺寸較小的螃蟹蟹肉製作，頤宮則是將肉質鮮甜細緻的鱈場蟹蒸熟放涼後拆出蟹肉，再與屏東洋蔥、培根、蘑菇等做成蟹肉餡，最後填入蟹蓋再鋪上莫札瑞拉起司進烤箱焗烤，蟹蓋內滿滿的都是鮮甜的螃蟹與鱈場蟹肉及外層香濃起司，風味層次更上層樓。此外賣相精緻的「從一隻羽翼開始」則是香港影視大亨的私房料理—燕窩釀鳳翼，巧妙把口感軟嫩燕窩和油炸酥脆雞翼合二為一。
甜點也極其講究，「小時候的回憶」為陳泰榮主廚喜愛的古早味甜品，擺盤更精心繪製充滿童趣的跳格子，讓人會心一笑。「未知與玫瑰」則是一上桌即讓貴賓們驚呼連連，神秘造型蛋捲妝點 Lexus 品牌 logo ; 玫瑰花造型翻糖則是以特製的巧克力環繞，包裹著別具巧思的口感與滋味，不但紀念性十足，更能展現 Lexus 不斷啟發創新、顛覆傳統的想像力，佐以咖啡葉茶的別緻口感，為這場空前絕後的美食饗宴畫下完美的句點。帶給賓客最美好的回憶，一起 Experience Amazing。
Lexus 自 2017 年提出「Experience Amazing」的品牌主張，開啟一系列車主活動包含 Taste By Lexus、覓境食旅、Glamping奢華野營等，帶領超過數百名的車主創造獨一無二的 Amazing 體驗，探索生活驚奇的無限創造力，並以創新者之姿，推出多元跨界合作，每場活動推出都獲得熱烈的迴響。